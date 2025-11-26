Napoli, McTominay:”Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol”

Scott McTominay, lo scozzese centrocampista del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 contro il Qarabag in Champions League: “I primi minuti sono stati difficili, troppi errori, ma può succedere. Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol” . ” Il pubblico qui è un qualcosa di iconico. Penso a tanti sogni che abbiamo già raggiunto e a quelli che vogliamo raggiungere ancora per questo club”.

