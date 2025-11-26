Napoli, McTominay:”Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 26, 2025
scritto daRedazione

Scott McTominay, lo scozzese centrocampista del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 contro il Qarabag in Champions League: “I primi minuti sono stati difficili, troppi errori, ma può succedere. Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol” . ” Il pubblico qui è un qualcosa di iconico. Penso a tanti sogni che abbiamo già raggiunto e a quelli che vogliamo raggiungere ancora per questo club”.

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione
Novembre 26, 2025
Novembre 26, 2025

