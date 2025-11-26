Sul filo di lana la Juventus supera 3-2 il Bodø/Glimt nella quinta giornata della fase campionato della Champions League e conquista la sua prima vittoria stagionale in Europa,.

Il pimo tempo la Juve soffre il Bodo/ GlimtI , i norvegesi rischoiano però di passare in svantaggio su conclusione di Conceicao. Il Bodo insiste e passa in vantaggio al (27′) con Blomberg sugli sviluppi di un calcio d’angolo. particolare di un ispirato Conceicao, vengono puniti da Blomberg sugli sviluppi di corner.

Nella ripresa Spalletti chiama in caus Y ildiz al posto di uno spento Adzic, la l’ingresso del turco cambia volto al match e e la Juve lo ribalta con la rete di di Openda e con il colpo di testa di McKennie. Poco prima del recupero il Bodo conquista ubn calcio di rigore , il fallo di Cabal, dal dischetto Fet non sbaglia e pareggia 2-2. ma al 91′, al termine dell’ennesima azione solitaria di un maestoso Yildiz, arriva la zampata vincente di David, che torna al gol dopo tre mesi e regala ai suoi i primi tre punti europei.

IL TABELLINO

Bodo/Glimt-Juventus 2-3

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami 5 (16′ st Moe), Bjorkan; Evjen (32′ st Jorgensen), Berg, Fet; Maatta 6 (16′ st Auklend), Hogh, Blomberg (32′ st Hauge).

Allenatore: Knutsen

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti (23′ st Thuram), Cambiaso (30′ st Cabal); Conceiçao (38′ st Zhegrova), Adzic (1′ st Yildiz); Openda (30′ st David).

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Makkelie

Marcatori: 27′ Blomberg (B), 3′ st Openda (J), 14′ st McKennie (J), 42′ st rig. Fet (B), 45’+1 st David (J)

Ammoniti: Kelly (J), Miretti (J), McKennie (J)