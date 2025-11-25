Champions L: Bodo/Glimt – Juventus , le probabioi formazioni

Ultima occasione per la Juve , di rimanere aggrappata alle speranze playoff in Champions League . Solo tre punti in quattroi partite per i bianconeri , che scenderanno stasera alle ore 21 sul campo del temibile Bodo-Glimt.. Vediamo dunque, le possibili scelte di Knutsen e di Spalletti per la sfida in terra norvegese.

Le ultime

Rispetto alla sfida con la Fioentina , Luciano Spalletti sembra che sia orientato a rischierare il modulo proposto al ‘Franchi’: 3-4-2-1 con Koopmeiners utilizzato da braccetto sinistro. Sugli esterni è possibile che McKennie subentri a Kostic, con Cambiaso dunque dirottato a sinistra e lo statunitense a destra. In avanti Conceicao potrebbe partire dal primo minuto dopo essere subentrato nella ripresa al Franchi. In difesa out Gatti, ci sarà ancora Kelly.

Il Bodo/Glimt allenato da Knutsen non cambia dal solito e collaudato 4-3–3, con una sola defezione per squalifica di Gunderse,n.

Le probabili formazioni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Bjørkan, Moe; Evjen, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. Allenatore: Knutsen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

La partita sarà diretta da un altro arbitro esperto come l’olandese Danny Makkelie. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Allard Lindhout sarà il quarto uomo. AlvVar il belga Bram Van Driessche, mentre l’a-var sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez.