Tesnni: l'Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis
Torino , Baroni:" chiedo scua ai tifosi e mi assumo tutte le responsabilità"
Champioins League : Napoli – Qarabag , le probabili formazioni
TENNIS – COPPA DAVIS 2025, Incontenibile Italia!

Champioins League : Napoli – Qarabag , le probabili formazioni

Novembre 25, 2025
scritto daRedazione

La vittoria con l’Atalanta e già stata srchiviata . I Camnpioini d’Italia   si rituffano nel catino dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ , proiprio nell’anniversario della morte del grande campione argentino , nel match idi Champions Leagu  contro gli azeri del Qarabag .

La squadra di Antonio Conte ha vinto una partita, ne ha perse due, ne ha pareggiata un’altra. Sono 4 i punti conquistati in altrettante giornate.

Primo nel campionato azero e partito dai preliminari, il Qarabag si sta invece comportando benissimo: ha vinto le prime due partite, in casa del Benfica e poi col Copenhagen, poi ha perso a Bilbao ma è clamorosamente riuscito a fermare il Chelsea in casa (2-2).

Le  ultime     

In casa Napoli  Hojlund e Rrahmani saranno regolarmente in campo: i due sono usciti anzitempo contro l’Atalanta solo per motivi tecnico-tattici e di affaticamento. Conte conferma la difesa a tre, col kosovaro centrale tra Beukema e Buongiorno e la coppia di centrocampo Lobotka-McTominay. Verso il ritorno dall’inizio Politano: a fargli spazio sarà Lang. Ancora out Spinazzola.

Le probabili formazioni

 NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov

Novembre 25, 2025
scritto daRedazione
Torino , Baroni:" chiedo scua ai tifosi e mi assumo tutte le responsabilità"

Novembre 24, 2025
TENNIS – COPPA DAVIS 2025, Incontenibile Italia!

Novembre 25, 2025

