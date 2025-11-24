Sfondo scuro Sfondo chiaro
Italia vince per la quarta la Coppa Davis 2-0 alla Spagna
Un super Maignan e Pulisic , regalno la vittoria al Milan 1-0 nel derby contro l’Inter
Inter Chivu:". Ci hanno fatto gol nell'unica occasione su lancio lungo, il calcio è così"

Un super Maignan e Pulisic , regalno la vittoria al Milan 1-0 nel derby contro l’Inter

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione

Il Milan supera 1-0 l’Inter nel derby di Milano. I Rossoneri si salvcano nel primo tempo grazia ad Maignan in grande serata aiutato anche da due legni centrati dai nerazzurri con le conclusioni di Thuaram e Acerbi. Una zanpata di Pulisic sblocca il matcha a inizio ‘ ripresa. Pavlovic commette fallo in area su Thuram : la grande occasione per pareggiare la sciupa Chalanoglu dagli undici metri , Maignan respinge da grande protagonista. della serata.

IL TABELLINO

Inter-Milan 0-1
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (40′ st Diouf), Bastoni; Carlos Augusto, Barella (40′ st Esposito), Calhanoglu (33′ st Zielinski), Sucic, Dimarco; Lautaro (21′ st Bonny), Thuram.
Allenatore: Chivu
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (33′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (33′ st Nkunku), Leao (41′ st Loftus-Cheek).
Allenatore: Allegri
Arbitro: Sozza
Marcatori: 8′ st Pulisic (M)
Ammoniti: Leao (M), Calhanoglu (I), Pavlovic (M)

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione
Italia vince per la quarta la Coppa Davis 2-0 alla Spagna

Novembre 23, 2025
Inter Chivu:". Ci hanno fatto gol nell'unica occasione su lancio lungo, il calcio è così"

Novembre 24, 2025

