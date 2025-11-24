Sfondo scuro Sfondo chiaro
Inter Chivu:”. Ci hanno fatto gol nell’unica occasione su lancio lungo, il calcio è così”

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione

Cristian Chivu ai microfoni Dazn non drammatizza dopo a sconfitta nel derby contro il Milan , il tecnico nerazzurro è contento della prestazione offerta dalla sua Inter: “Non è solo quello che abbiamo creato, salvo anche l’attenzione. I miei giocatori sono i migliori .Ci hanno fatto gol nell’unica occasione su lancio lungo, il calcio è così. I ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, questo è lo spirito che voglio vedere. Quattro sconfitte nelle prime dodici giornate sono un po’ troppe, ma la classifica è corta”. 

