Roma , Gasperini:”Il quarto uomo ha fatto due errori molto grossolani”

Gian Piero Gaspoerini è felice per la vittoria 3-1 della sua Roma contro la Cremonese che porta i giallorossi in testa alla classifica Serie A , ma non è altrettanto euforico per il comportamento del quarto uomo: il tecnico è stato espulso nella rirpesa:” :”I 10 minuti finali del primo tempo sono stati veramente pesanti, poi all’inizio del secondo non ho detto veramente niente. Il quarto uomo ha fatto due errori molto grossolani: è stato richiamato due volte, una pessima presenza“. L’ex Atalanta era già apparso nervoso in occasione del rigore revocato per il mani involontario di Mancini nel primo tempo. Nella ripresa, Ayroldi l’ha prima ammonito e poi espulso qualche istante dopo.

Infine, il tecnico ha fatto il punto sugli obiettivi della Roma: “Quando sei in queste posizioni, è giusto sognare. Noi lo stiamo vivendo e finché si può, cerchiamo di allungarlo”.