Napoli, Conte:” C’è stata grande energia, elettricità al Maradona questa sera”
Napoli, Conte:” C’è stata grande energia, elettricità al Maradona questa sera”

Novembre 23, 2025
Redazione

Nonostante le pesanti assenze Antnio Conte e il suo Napoli ha risposto bene centrando la vittoria contro l’Atalanta , dopo la delusione e la sconfitta di Bologna. Il tecnico salentino ai microfoni Sky:”. Siamo soddisfatti per la vittoria e per come è stata ottenuta”. “Primo tempo a ritmi alti ma anche nel secondo tempo abbiamo portato una pressione alta. Potevamo fare meglio nella gestione della palla ma ci sta contro una squadra molto forte, che a Marsiglia ha fatto una gara strepitosa . Ci sono aspetti che preoccupano chi non conosce la realtà dei fatti. Con i giocatori ho un rapporto molto intenso, ci diciamo sempre la verità. Io sono un uomo vero, trasparente, senza maschere. A tanti non piace ma a me hanno sempre insegnato l’onestà di intervenire quando vedo qualcosa che non va e non girare la testa dall’altra parte. Noi continuiamo a lavorare. Per martedì in Champions contro il Qarabag c’è da ritrovare energie”.

Novembre 23, 2025
Redazione
Novembre 22, 2025
Novembre 23, 2025

