Serie A : Fiorentina-Juventus 1-1. Mandragora risponde a Kostic

Match attesissimo per i tifosi viola , al Franchi debutto casalingo del l tecnico paolo Vanoli e sfida contro la Juventus.N ell’anticipo della 12esima giornata di Serie A termina 1-1 la sfida tra i viola e bianconeri.

Nel primo ptempo occasione gol per la viola : Kean , destro centra l’incrocio dei pali. L’arbitro concede un calcio di rigore alla Juve , fallo di Pablo Marì su Vlahovic , poi il Var annulla la decisione del direttore di gara. Dopo un pò Doveri sospende per due volte il match per cori razzisti contro Dusan Vlahovic, e nel lungo recupero al 51′ Kostic va a segno e porta in vamtaggio i bianconeri. Nella r ipresa la Fiorentina è più intraprendente e con Mandragora autore di uno splendido tiro sotto l’incrocio dalla distanza pareggia i conti. Nel primo Doveri ha concesso un calcio di rigore per il fallo di Pablo Marì su Vlahovic , poi il Var è intervenuto per togliere il penalty ai bianconeri.Un punto che serve pochissimo a entrambi: la squadra di Spalletti resta infatti in sesta posizione portandosi a 20 punti, -2 da Napoli e Milan che devono ancora giocare. La Fiorentina, ancora senza vittorie vittorie rimane impantanata nel fondo della classifica a quota 6 insieme al Verona .

IL TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri (37′ st Viti); Dodo (1′ st Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (15′ st Ndour), Parisi (25′ st Kouadio); Kean, Piccoli (15′ st Gudmundsson). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Richardson, Sabiri, Fazzini, Dzeko. All. Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (31′ st Conceicao), Locatelli, Thuram (21′ st Miretti), Kostic (21′ st Cabal); Yildiz (43′ st Openda), McKennie; Vlahovic (43′ st David). A disp.: Perin, Scaglia, Gatti, Rouhi, Joao Mario, Adzic, Zhegrova. All. Spalletti.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 51′ Kostic (J), 3′ st Mandragora (F)

Ammoniti: Fagioli (F), Mandragora (F), Parisi (F); McKennie (J), Cabal (J), Miretti (J)

