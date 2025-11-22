Serie B – risultati 13a Giornata

Venerdì 21 novembre 2025
Catanzaro-Pescara (20:30) 3-3
10’ Di Nardo (P), 21’ Brighenti (C), 37’ Corazza (P), 46’ Pittarello (C), 82’ Buso (C), 90’+3’ Corazza (P)
Sabato 22 novembre 2025
Avellino-Empoli (15:00) 0-3
17’ Elia (E), 45’+2’ Saporiti (E), 90’+5’ Pellegri (E)
Carrarese-Reggiana (15:00) 0-0
Virtus Entella-Palermo (15:00) 1-1
44’ Tiritiello (VE), 58’ Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia (17:15) 0-2
9’ Busio (V), 67’ rigore Yeboah (V)
Bari-Frosinone (19:30)
Domenica 23 novembre 2025
Mantova-Spezia (15:00)
Modena-Südtirol (15:00)
Monza-Cesena (17:15)
Lunedì 24 novembre 2025
Sampdoria-Juve Stabia (20:30)
Classifica
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 22
Palermo 20
Juve Stabia 17
Empoli 17
Reggiana 17
Catanzaro 16
Avellino 16
Carrarese 15
Virtus Entella 15
Padova 14
Bari 13
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7
* Juve Stabia-Bari si recupera giovedì 4 dicembre 2025 alle 19.30.
Prossimo turno – 14a Giornata
Venerdì 28 novembre 2025
Cesena-Modena (20:30)
Sabato 29 novembre 2025
Empoli-Bari (15:00)
Pescara-Padova (15:00)
Reggiana-Frosinone (15:00)
Südtirol-Avellino (15:00)
Venezia-Mantova (15:00)
Catanzaro-Virtus Entella (17:15)
Palermo-Carrarese (19:30)
Domenica 30 novembre 2025
Juve Stabia-Monza (15:00)
Spezia-Sampdoria (17:30)