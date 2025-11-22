Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A- finale: Napoli.-Atalanta 3-01. Doppietta di Neres poi Lang, Scamacca Leggi ora
Serie A : Fiorentina-Juventus 1-1. Mandragora risponde a Kostic
Serie B – risultati 13a Giornata
Serie A- finale: Napoli.-Atalanta 3-01. Doppietta di Neres poi Lang, Scamacca

Serie B – risultati 13a Giornata

Novembre 22, 2025
scritto daRedazione

Venerdì 21 novembre 2025

Catanzaro-Pescara (20:30) 3-3

10’ Di Nardo (P), 21’ Brighenti (C), 37’ Corazza (P), 46’ Pittarello (C), 82’ Buso (C), 90’+3’ Corazza (P)

Sabato 22 novembre 2025

Avellino-Empoli (15:00) 0-3

17’ Elia (E), 45’+2’ Saporiti (E), 90’+5’ Pellegri (E)

Carrarese-Reggiana (15:00) 0-0

Virtus Entella-Palermo (15:00) 1-1

44’ Tiritiello (VE), 58’ Pohjanpalo (P)

Padova-Venezia (17:15) 0-2

9’ Busio (V), 67’ rigore Yeboah (V)

Bari-Frosinone (19:30)

Domenica 23 novembre 2025

Mantova-Spezia (15:00)

Modena-Südtirol (15:00)

Monza-Cesena (17:15)

Lunedì 24 novembre 2025

Sampdoria-Juve Stabia (20:30)

Classifica

Monza 26

Modena 25

Cesena 23

Frosinone 22

Venezia 22

Palermo 20

Juve Stabia 17

Empoli 17

Reggiana 17

Catanzaro 16

Avellino 16

Carrarese 15

Virtus Entella 15

Padova 14

Bari 13

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9

Spezia 8

Sampdoria 7

* Juve Stabia-Bari si recupera giovedì 4 dicembre 2025 alle 19.30.

Prossimo turno – 14a Giornata

Venerdì 28 novembre 2025

Cesena-Modena (20:30)

Sabato 29 novembre 2025

Empoli-Bari (15:00)

Pescara-Padova (15:00)

Reggiana-Frosinone (15:00)

Südtirol-Avellino (15:00)

Venezia-Mantova (15:00)

Catanzaro-Virtus Entella (17:15)

Palermo-Carrarese (19:30)

Domenica 30 novembre 2025

Juve Stabia-Monza (15:00)

Spezia-Sampdoria (17:30)

Novembre 22, 2025
scritto daRedazione
Serie A : Fiorentina-Juventus 1-1. Mandragora risponde a Kostic

Novembre 22, 2025
Serie A- finale: Napoli.-Atalanta 3-01. Doppietta di Neres poi Lang, Scamacca

Novembre 22, 2025

