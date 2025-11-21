Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie B , designazioni 13^ giornata
Serie B , designazioni 13^ giornata

Novembre 21, 2025
scritto daRedazione

CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30

MASSIMI

CIPRESSA – CAVALLINA

IV: RISPOLI

VAR: GHERSINI

AVAR: CAMPLONE

AVELLINO – EMPOLI h. 15:00

FOURNEAU (foto)

PRETI – EL FILALI

IV: UBALDI

VAR: GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CARRARESE – REGGIANA h. 15:00

PERENZONI

BINDONI – BITONTI

IV: TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: PRENNA

VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00

COLLU

CATALLO – EMMANUELE

IV: TURRINI

VAR: MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

PADOVA – VENEZIA h. 17:15

MARESCA

CORTESE – SANTAROSSA

IV: CALZAVARA

VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

BARI – FROSINONE h. 19:30

PERRI

MONDIN – MINIUTTI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MARINI

AVAR: DI VUOLO

MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV: GASPEROTTI

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI

MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11 h.15:00

ZANOTTI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV: TREMOLADA

VAR: RUTELLA

AVAR: FABBRI

MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15

MUCERA

FONTANI – COLAIANNI

IV: RESTALDO

VAR: NASCA

AVAR: COSSO

SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30

ZUFFERLI

RICCI – CEOLIN

IV: ZOPPI

VAR: BARONI

AVAR: PEZZUTO

Novembre 21, 2025
scritto daRedazione
