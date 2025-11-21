Serie B , designazioni 13^ giornata

CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30
MASSIMI
CIPRESSA – CAVALLINA
IV: RISPOLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CAMPLONE
AVELLINO – EMPOLI h. 15:00
FOURNEAU (foto)
PRETI – EL FILALI
IV: UBALDI
VAR: GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CARRARESE – REGGIANA h. 15:00
PERENZONI
BINDONI – BITONTI
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00
COLLU
CATALLO – EMMANUELE
IV: TURRINI
VAR: MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
PADOVA – VENEZIA h. 17:15
MARESCA
CORTESE – SANTAROSSA
IV: CALZAVARA
VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – FROSINONE h. 19:30
PERRI
MONDIN – MINIUTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00
DIONISI
NIEDDA – VOTTA
IV: GASPEROTTI
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11 h.15:00
ZANOTTI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV: TREMOLADA
VAR: RUTELLA
AVAR: FABBRI
MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15
MUCERA
FONTANI – COLAIANNI
IV: RESTALDO
VAR: NASCA
AVAR: COSSO
SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30
ZUFFERLI
RICCI – CEOLIN
IV: ZOPPI
VAR: BARONI
AVAR: PEZZUTO