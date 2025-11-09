Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Atalanta – Sassuolo 0-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Saelemakers -Leao illudono il Milan , Bernabè e De l Prato rirpendono il Diavolo
Serie B , risultati 12a giornata
Serie A finale: Atalanta - Sassuolo 0-3

Serie B , risultati 12a giornata

Novembre 9, 2025
scritto daRedazione

Venerdì 7 novembre 2025

Spezia -Bari 1-1

7’ Gytkjaer (B), 36’ Kouda (S)

Sabato 8 novembre 2025

Empoli -Catanzaro (15:00) 1-0

59’ rigore Shpendi (E)

Frosinone-Modena (15:00) 2-2

9’ Koutsoupias (F), 50’ Calò (F), 56’ Zampano (M), 89’ Massolin (M)

Mantova-Padova (15:00) 1-0

84’ Ruocco (M)

Reggiana-Virtus Entella (15:00)

Südtirol -Carrarese (15:00) 1-1

49’ rigore Schiavi (C), 52’ Odogwu (S)

Juve Stabia-Palermo (17:15) 1-0

38’ Cacciamani (JS)

Venezia-Sampdoria (19:30) 3-1

24’ Busio (V), 34’ Hainaut (V), 67’ Henderson (S), 77’ Fila (V)

Domenica 9 novembre 2025

Cesena-Avellino (15:00)

Pescara-Monza (17:15)

Classifica

Modena 25

Monza 23

Frosinone 22

Cesena 20

Venezia 19

Palermo 19

Juve Stabia 17

Reggiana 16

Avellino 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Padova 14

Empoli 14

Virtus Entella 14

Bari 13

Südtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8

Sampdoria 7

* Bari e Juve Stabia una gara in meno

Prossimo turno – 13a Giornata

Venerdì 21 novembre 2025

Catanzaro-Pescara (20:30)

Sabato 22 novembre 2025

Avellino-Empoli (15:00)

Carrarese-Reggiana (15:00)

Virtus Entella-Palermo (15:00)

Padova-Venezia (17:15)

Bari-Frosinone (19:30)

Domenica 23 novembre 2025

Mantova-Spezia (15:00)

Modena-Südtirol (15:00)

Monza-Cesena (17:15)

Lunedì 24 novembre 2025

Sampdoria-Juve Stabia (20:30)

Novembre 9, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Saelemakers -Leao illudono il Milan , Bernabè e De l Prato rirpendono il Diavolo

Novembre 9, 2025
Articolo successivo

Serie A finale: Atalanta - Sassuolo 0-3

Novembre 9, 2025

Recommended for You