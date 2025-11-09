Serie B , risultati 12a giornata

Venerdì 7 novembre 2025
Spezia -Bari 1-1
7’ Gytkjaer (B), 36’ Kouda (S)
Sabato 8 novembre 2025
Empoli -Catanzaro (15:00) 1-0
59’ rigore Shpendi (E)
Frosinone-Modena (15:00) 2-2
9’ Koutsoupias (F), 50’ Calò (F), 56’ Zampano (M), 89’ Massolin (M)
Mantova-Padova (15:00) 1-0
84’ Ruocco (M)
Reggiana-Virtus Entella (15:00)
Südtirol -Carrarese (15:00) 1-1
49’ rigore Schiavi (C), 52’ Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo (17:15) 1-0
38’ Cacciamani (JS)
Venezia-Sampdoria (19:30) 3-1
24’ Busio (V), 34’ Hainaut (V), 67’ Henderson (S), 77’ Fila (V)
Domenica 9 novembre 2025
Cesena-Avellino (15:00)
Pescara-Monza (17:15)
Classifica
Modena 25
Monza 23
Frosinone 22
Cesena 20
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17
Reggiana 16
Avellino 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Empoli 14
Virtus Entella 14
Bari 13
Südtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8
Sampdoria 7
* Bari e Juve Stabia una gara in meno
Prossimo turno – 13a Giornata
Venerdì 21 novembre 2025
Catanzaro-Pescara (20:30)
Sabato 22 novembre 2025
Avellino-Empoli (15:00)
Carrarese-Reggiana (15:00)
Virtus Entella-Palermo (15:00)
Padova-Venezia (17:15)
Bari-Frosinone (19:30)
Domenica 23 novembre 2025
Mantova-Spezia (15:00)
Modena-Südtirol (15:00)
Monza-Cesena (17:15)
Lunedì 24 novembre 2025
Sampdoria-Juve Stabia (20:30)