Eurolega: Olimpia sconfitta con l’Hapoel Tel Aviv

Non è arrivata la quarta vittoria onsecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano che al Forum perde 105-83 contro l’Hapoel Tel Aviv.

Una seconbda frazione che ha visto gli isreliani in vantaggio 49-45La formazione di Messina paga un secondo tempo tutto in favore degli israeliani, avanti solo 49-45 all’intervallo lungo. Decisivi allora gli ultimi due quarti (27-19 e 29-19) e i 20 punti messi a referto da Blakeney e Oturu. Inutili, invece, i 16 di Bolmaro: il record di Milano torna in perfetta parità (6-6).