Napoli: de Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio
Serie B , designazioni 13^ giornata
Serie A, designazioni 12a giornata
Novembre 21, 2025
scritto daRedazione

CAGLIARI – GENOA     Sabato 22/11 h. 15.00

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV:      MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:      PICCININI

UDINESE – BOLOGNA    Sabato 22/11 h. 15.00

SACCHI J.L.

LO CICERO – ZEZZA

IV:      CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SERRA

FIORENTINA – JUVENTUS    Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV:       MARCHETTI

VAR:      GUIDA

AVAR:       FABBRI

NAPOLI – ATALANTA     Sabato 22/11 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:     RAPUANO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

H. VERONA – PARMA    h. 12.30

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:    GUIDA

CREMONESE – ROMA    h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      ABISSO

LAZIO – LECCE    h. 18.00

ARENA

MASTRODONATO – LUCIANI

IV:     MARINELLI

VAR:     SERRA

AVAR:     PICCININI

INTER – MILAN     h. 20.45

SOZZA (foto)

PERETTI – COLAROSSI

IV:     MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DI PAOLO

TORINO – COMO     Lunedì 24/11 h. 18.30

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      PRONTERA

AVAR:      PATERNA

SASSUOLO – PISA    Lunedì 24/11 h. 20.45

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV:     FELICIANI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      AURELIANO

