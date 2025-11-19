Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2
Napoli, Politano:”Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco”
Napoli, Politano:”Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco”

Novembre 19, 2025
scritto daRedazione

Il Napoli si sta ricompattando dopo le fatiche dei suoi giocatori nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Matteo Politano , reduce dal duplice impegno con l’Italia, è pronto a ritiffarsi con i suoi compagni in Campionato.

“Analizzereo con il mister la sconfitta di Bologna. Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco”, ha dichiarato l’attaccante ai microfoni di Radio CRC. I “Gi da sabato, giocheremo contro Atalanta , una squadra forte che ha cammbiato allenatore: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi”.

Novembre 19, 2025
scritto daRedazione
53' NDOYE! Bologna, una coppa e una promessa in libreria dal 5 novembre

Novembre 19, 2025
Coppa Davis : Italia - Austria 1-0. Berrettini batte in due set 6-3 , 7-6

Novembre 19, 2025

