Napoli, Politano:”Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco”

Il Napoli si sta ricompattando dopo le fatiche dei suoi giocatori nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Matteo Politano , reduce dal duplice impegno con l’Italia, è pronto a ritiffarsi con i suoi compagni in Campionato.

“Analizzereo con il mister la sconfitta di Bologna. Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco”, ha dichiarato l’attaccante ai microfoni di Radio CRC. I “Gi da sabato, giocheremo contro Atalanta , una squadra forte che ha cammbiato allenatore: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi”.