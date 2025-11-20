72 Holding completa l’acquisizione di Romanzo Calcistico

Con l’ingresso del media sportivo, 72 Holding amplia e diversifica il portafoglio consolidando la propria presenza nel settore dell’editoria digitale

Milano, 20 Novembre 2025 – 72 Holding, la holding di partecipazione presieduta dall’imprenditore Giovanni Peluso, annuncia di aver finalizzato l’acquisizione di Romanzo Calcistico, media digitale di riferimento nel panorama sportivo italiano.

Nato come progetto editoriale interamente digitale, Romanzo Calcistico conta oggi oltre mezzo milione di follower su Facebook e una community di più di 400 mila utenti su Instagram. La piattaforma media si distingue per la diffusione di notizie, approfondimenti e contenuti editoriali dedicati al mondo dello sport, con un focus particolare sul calcio italiano e internazionale, senza trascurare le principali discipline e i grandi eventi sportivi globali.

L’ingresso di Romanzo Calcistico nel portafoglio di 72 Holding sarà accompagnato da un piano di sviluppo e investimento, finalizzato a rafforzare la presenza digitale del brand, ampliare il perimetro dei contenuti e favorire sinergie con le altre società del gruppo. Nell’ambito dell’operazione, Giovanni Peluso guiderà l’evoluzione del progetto per favorire la crescita del brand nel panorama mediatico.

Con l’acquisizione di Romanzo Calcistico, 72 Holding diversifica ulteriormente il proprio portafoglio brand e si espande nel settore dell’editoria digitale. L’operazione rappresenta la volontà della holding di investire su progetti capaci di coniugare creatività, tecnologia e nuove forme di interazione con il pubblico.

“L’acquisizione di Romanzo Calcistico si inquadra pienamente nella nostra visione di investimento strategico e diversificazione del portafoglio in settori ad alto potenziale di crescita” – dichiara Giovanni Peluso, Presidente di 72 Holding -. “Grazie alla sua solida community e a un posizionamento forte nel comparto di riferimento, l’obiettivo è di continuare a sostenere la crescita del brand attraverso nuovi investimenti».

Tra i fondatori di SiVola, travel tech company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo a livello internazionale, e di B2B 72, società attiva nel turismo esperienziale, Giovanni Peluso ha progressivamente ampliato il proprio perimetro imprenditoriale fino alla creazione di 72 Holding, piattaforma di investimento che consolida e diversifica le sue attività in settori ad alto potenziale di crescita.

Il profilo di 72 Holding

72 Holding è una holding di partecipazione attiva nel settore imprenditoriale, specializzata nell’acquisizione e nella creazione di nuove realtà attraverso quote di partecipazione. L’attività si articola su due direttrici principali: il ramo Growth Capital, che opera come fondo di private equity dedicato alle piccole imprese e alle acquisizioni strategiche e il ramo Venture Building, focalizzato sulla creazione di startup da zero. In quest’area rientra B2B 72, società controllata al 100% che opera come tour operator.

Social Romanzo Calcistico

Facebook:https://www.facebook.com/romanzocalcistico

Instagram: https://www.instagram.com/romanzo_calcistico/