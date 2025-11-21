Sfondo scuro Sfondo chiaro
Napoli: de Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio
Serie B: Catazaro – Pescara 3-3
Serie B: Catazaro – Pescara 3-3

Novembre 21, 2025
Nell’anticipo della 13a giornata di Serie B ,Catanzaro e Pescara si dividono lapista in palio , al Ceravolo finisce 3-3. Biancazzurri avanti al 10’ con Di Nardo, pareggio calabrese con Brighenti al 21’. Al 37’ Corazza (entrato in avvio di partita dopo l’infortunio di Oliveri) riporta avanti gli abruzzesi, poi al 46’ il nuovo pari di Pittarello. Buso illude i giallorossi all’82’, ma è ancora una volta Corazza al 93’ a salvare gli ospiti. Il Catanzaro sale in classifica a a 16 punti. Ancora in zona retrocessione il Pescara, ora a quota 9.

