Si gode la vetta della Ligue 1 almeno per una notte il Marsiglia che va in goleada per 5-1 sul campo del Nizza nell’anticipo della tredicesima giornata. Fin dal primo tempo la squadra di De Zerbi mette il turbo, stappando la partita con Aubameyang (11’) e allungando con Greenwood (33’). L’ex United cala il tris al 53’, poi Weah (56’) e Paixao (74’) completano la cinquina. Inutile il gol rossonero di Cho al 63’: OM a +1 momentaneo sul Psg.
Ligue 1. Nizza-Marsiglia 1-5. De Zerbi in testa alla classifica
Novembre 22, 2025