Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli: de Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B: Catazaro - Pescara 3-3
Ligue 1. Nizza-Marsiglia 1-5. De Zerbi in testa alla classifica

Ligue 1. Nizza-Marsiglia 1-5. De Zerbi in testa alla classifica

Novembre 22, 2025
scritto daRedazione

Si gode la vetta della Ligue 1 almeno per una notte il Marsiglia che va in goleada per 5-1 sul campo del Nizza nell’anticipo della tredicesima giornata. Fin dal primo tempo la squadra di De Zerbi mette il turbo, stappando la partita con Aubameyang (11’) e allungando con Greenwood (33’). L’ex United cala il tris al 53’, poi Weah (56’) e Paixao (74’) completano la cinquina. Inutile il gol rossonero di Cho al 63’: OM a +1 momentaneo sul Psg.

Novembre 22, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B: Catazaro - Pescara 3-3

Novembre 21, 2025

Recommended for You

Pisa , Buffon tripletta in maglia azzurra U19

Italia , Pio Esposito:”èì sempre una grandissima emozione giocare e segnare”

Castallanos , Sarri conta di riaverlo nella sfida di Lecce

Bologna , Orsolini:”con la maturazione, con l’età si comprendono tanti piccoli passaggi che prima trascuravo

Parma , Suzuki frattura de terzo dito mano sinistra

Napoli, Ottavio Biannchi:”non si capisce lo sfogo di Conte”

Lazio, Sarri:”non vedo più arbitri all’altezza”