Genoa , De Rossi:”Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2″

Novembre 22, 2025
Il punto guadaganto all’Unipo Domus contro il Cagliari , soddisfa il tecnico del Genoa Daniele De Rossi:” “Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. Abbiamo bisogno di punti. Secondo me abbiamo fatto una partita dove potevamo anche vincere, ma nel complesso sono contento della prestazione”.

