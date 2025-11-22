Genoa , De Rossi:”Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2″

Il punto guadaganto all’Unipo Domus contro il Cagliari , soddisfa il tecnico del Genoa Daniele De Rossi:” “Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. Abbiamo bisogno di punti. Secondo me abbiamo fatto una partita dove potevamo anche vincere, ma nel complesso sono contento della prestazione”.