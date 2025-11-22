Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 , due volte Neres , poi Lang accorcia Scamacca

Il Napoli rialza la testa dopo la sconfitta contro il Bologna e al ‘Maradona’ batte 3-1 l’Atalanta nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A .Partenopei in testa alla classifica almeno per una notte.

Gli azzurri trascinati dagli oltre 40mila dello stadio Maradona partono con il piede sull’acceleratore e chiudono il primo tempo in vantaggio 3-0. grazie ai gol di : Neres 17′ e 38′) e al 45′ con Lang di testa su cross di Di Lorenzo.

Nella ripresa la stanchezza tra le fila degli azzurri si fa sentire , comunque dopo appena 1 minuto McTominay mette i brivi a Carbesecchi : prima su una clonclkusione dall’interno dell’area , poi su calcio di punziione dal limite. L’Atalanta si organizza e il Napoli sofre l’intraprendeza dei bergamaschi anche grazie all’ingresso di Scamacca, l’attaccante permette alla s quadra di alzare il baricentro e di chiudere il Napoili sulla difensiva . La Dea è premiata con il gol di Scamacca che accorcia le distenze su bella girata al volo. Il Napoli anche se un pò in affanno resiste , poi ‘l’assedio’ della Dea si affievoliscew e il Napoli controlla positivamente portando a casa UNA VITTORIA IMPORTANTISSIMA Per Palladino una sconfitta all’esordio sulla panchina atalantina.

IL TABELLINO

Napoli-Atalanta 3-1

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (19′ st Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (24′ st Mazzocchi); Lang (24′ st Elmas), Højlund (30′ st Lucca, Neres (24′ st Politano).

Allenatore: Conte

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (1′ st Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (17′ st Zalewski); Pasalic (1′ st Scamacca), Lookman (37′ st Maldini); De Ketelaere (32′ st Samardzic).

Allenatore: Palladino

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 17′ e 38′ Neres (N), 45′ Lang (N), 8′ st Scamacca (A)

Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A), Juan Jesus (N)