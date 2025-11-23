Serie A: Hellas Verona – Parma 1-2

Una doppietta di Pellegrino affonda l’Hellas lVerona. Il Parma conquista la prima vittoria fuori casa – la seconda in questa stagione-.,
Al Bentegodi, il Verona si deve arrendere anche per colpa di troppi errori che hanno spianato la starada ai Ducali . Pellegrino sblocca la gara al 18′ di testa dopo una traversa colpita da Sorensen poi al 20′ della ripresa c’è il pareggio dei padroni di casa con Giovane, che a 10′ dalla fine il pasticcio : palla indietro a Montipò di testa, si inserisce Pellegrino che firma il gol dell’1-2 finale. Se non ci saranno ripendamenti da parte della dirigenza del club scaligero , il trecnico Paolo Zanetti verso l’esonero.
IL TABELLINO
Verona-Parma 1-2
Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (43′ st Harroui), Nelsson (19′ st Unai Nunez), Frese; Belghali, Akpa Akpro (1′ st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (9′ st Mosquera), Bradaric; Giovane, Orban (19′ st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Slotsager, Ebosse, Niasse, Fallou, Ajay. All.: Zanetti.
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi (32′ st Valeri), Bernabè (40′ st Estevez), Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone (32′ st Benedyczak), Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All.: Cuesta.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 18′, 35′ st Pellegrino (P), 20′ st Giovane (V)
Ammoniti: Giovane, Al-Musrati, Unai Nunez (V), Delprato, Pellegrino, Britschgi (P)