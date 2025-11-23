Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Cremonese – Roma 1-3 Leggi ora
Parma , Cuesta:" vittoria meritata"
Serie A: Hellas Verona - Parma 1-2

Novembre 23, 2025
scritto daRedazione
Novembre 23, 2025
scritto daRedazione
Parma , Cuesta:" vittoria meritata"

Novembre 23, 2025
Serie A: Hellas Verona - Parma 1-2

Novembre 23, 2025

