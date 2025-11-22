Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A- finale: Napoli.-Atalanta 3-01. Doppietta di Neres poi Lang, Scamacca Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B – risultati 13a Giornata
Serie A- finale: Napoli.-Atalanta 3-01. Doppietta di Neres poi Lang, Scamacca
Juventus, Spalletti:"siamo stati scolastici"

Serie A- finale: Napoli.-Atalanta 3-01. Doppietta di Neres poi Lang, Scamacca

Novembre 22, 2025
scritto daRedazione
Novembre 22, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B – risultati 13a Giornata

Novembre 22, 2025
Articolo successivo

Juventus, Spalletti:"siamo stati scolastici"

Novembre 22, 2025

Recommended for You

Serie A , finale: Fiorentina -Juventus 1-1, a Kostic riponde Mandragora

Napoli: de Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio

Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2

Premier League – (Inghilterra) , risultati e classifica dopo l’11a giornata

Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis

Serie A: finale: Roma-Udinese 2-0 , 42′ Pellegrini rigore, 61′ Celik