Serie A: Roma vincente a Cremona . Grigiorossi sconfitti 3-1

I Giallorossi mon sbagliano e nella dodicesima giornata di Serie A battono 3-1 in trasferta la Cremonese confermandosi in testa al campionato.

La Roma rischia di abdare in svantaggio ,m solo un grande intervento di Svilar salva i giallorossi su conlcusione ravvicinata di Bonazzoli. La formazione di Gasperini ha sbloccato la sfida al 17′ con il mancino geometrico di Soulé dal limite dell’area. La Cremoense rispondec on un’altra grande occasione , Svilar cpmpie una parata miracolosa su Vandeputte e nella rirpesa la Roma ha dilagato: prima Ferguson al 64′, con il primo gol in campionato, poi Wesley al 69′ ha calato il tris. Nel recupero il gol della bandiera di Folino per la Cremonese.

IL TABELLINO

CREMONESE-ROMA 1-3

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (35′ st Folino); Floriani Mussolini (12′ st Pezzella), Payero (12′ st Vazquez), Bondo, Vandeputte (25′ st Grassi), Barbieri; Bonazzoli (35′ st Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Sarmiento, Lordkipanidze, Valoti, Johnsen, Sanabria. All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski (1′ st El Aynaoui), Mancini, Ndicka; Celik, Kone, Cristante, Wesley (35′ st Tsimikas); Baldanzi (15′ st Ferguson), Pellegrini (15′ st El Shaarawy); Soulé (40′ st Pisilli sv). A disp.: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Rensch. All.: Gasperini.

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 17′ Soulé (R), 19′ st Ferguson (R), 24′ st Wesley (R), 48′ st Folino (C)

Ammoniti: Payero, Bondo (C); Ziolkowski, El Aynaoui (R)

Espulsi: 17′ st Gasperini (R) per proteste