F1 , Gp Las Vegas: vince Verstappen davanti a Norris e Russel

Napoli, Neres:" dobbiamo andare avanti"
Novembre 23, 2025
scritto daRedazione


Super Max  Verstappen ha dominato il Gp di Las Vega l’olandese centra il , 69esimo successo in carriera. Per Norris, leader con 30 punti di vantaggio sul secondo in classifica, ci sarà dunque il primo match point per il Mondiale in Qatar nel Gran Premio di settimana prossima.

L’ordine di arrivo del Gp di Las Vegas

1 Max Verstappen Red Bull Racing ,33,50 
2 Lando Norris McLaren +20.741 
3 George Russell Mercedes +23.546 
4 Oscar Piastri McLaren +27.650 
5 Kimi Antonelli Mercedes +30.488 
6 Charles Leclerc Ferrari +30.678 
7 Carlos Sainz Williams +34.924 
8 Isack Hadjar Racing Bulls +45.257 
9 Nico Hulkenberg Kick Sauber +51.134 
10 Lewis Hamilton Ferrari +59.369 
11 Esteban Ocon Haas F1 Team +60.635 
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +70.549 
13 Fernando Alonso Aston Martin +85.308 
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +86. 974 
15 Pierre Gasly Alpine +91.702 
16 Liam Lawson Racing Bulls a 1 giro 
17 Franco Colapinto Alpine a 1 giro 
Ritirati 
 Alexander Albon Williams,  Gabriel Bortoleto Kick Sauber, Lance Stroll Aston Martin 

Novembre 23, 2025
scritto daRedazione
Napoli, Neres:" dobbiamo andare avanti"

Novembre 23, 2025
F! Gp Las Vegas; vince Verstappe,n davanti a Norris e Russel

Novembre 23, 2025

