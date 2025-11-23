F1 , Gp Las Vegas: vince Verstappen davanti a Norris e Russel

Super Max Verstappen ha dominato il Gp di Las Vega l’olandese centra il , 69esimo successo in carriera. Per Norris, leader con 30 punti di vantaggio sul secondo in classifica, ci sarà dunque il primo match point per il Mondiale in Qatar nel Gran Premio di settimana prossima.
L’ordine di arrivo del Gp di Las Vegas
1 Max Verstappen Red Bull Racing ,33,50
2 Lando Norris McLaren +20.741
3 George Russell Mercedes +23.546
4 Oscar Piastri McLaren +27.650
5 Kimi Antonelli Mercedes +30.488
6 Charles Leclerc Ferrari +30.678
7 Carlos Sainz Williams +34.924
8 Isack Hadjar Racing Bulls +45.257
9 Nico Hulkenberg Kick Sauber +51.134
10 Lewis Hamilton Ferrari +59.369
11 Esteban Ocon Haas F1 Team +60.635
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +70.549
13 Fernando Alonso Aston Martin +85.308
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +86. 974
15 Pierre Gasly Alpine +91.702
16 Liam Lawson Racing Bulls a 1 giro
17 Franco Colapinto Alpine a 1 giro
Ritirati
Alexander Albon Williams, Gabriel Bortoleto Kick Sauber, Lance Stroll Aston Martin