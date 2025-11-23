Serie A: Lazio -Lecce 2-0, decidono Guendouzi e Noslin

La Lazio rialza la testa dopo la sconfitta contro l’Inter e nella 12^ giormata Serie , allo stadio Olipico batte il Lecce 2-0.
La formazione biancoceleste padrona del campo per tutto il ptimo tempo, deve attendere il 29′ quando Guendouzi su assist di Basic realizza il vantaggio biancoceleste. Nella rirpesa il Lecce si salva grazie ad alcune parate strepitopse di Falcone. Dia va in gol , Arena in collaborazione con il Var annulla per fallo dell’attaccante biancoceleste su Tiago Ganbriel. Il Lecce le prova tutte , la Lazio entra in apnea ma resiste , il match lo mette in cassaforte Noslin entrato al posto di Dia , il giovante attaccante al 50′ sfrutta un lancio lungo di Provedel , resiste a Tiago Gabriel e calcia , Falcone respinge di piede e il giovane attaccante sulla ribatuta di testa mette la palla in fondo alla rete. Sarri sale così a 18 punti.
IL TABELLINO
LAZIO-LECCE 2-0
LAZIO (4-3-3) – Provedel ; Marusic , Gila (42′ st Patric), Romagnoli , Pellegrini (29′ st Lazzari ); Guendouzi , Cataldi (1′ st Vecino ), Basic ; Isaksen (37′ st Pedro), Dia (42′ st Noslin ), Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard. All. Sarri.
LECCE (4-2-3-1) – Falcone; Danilo Veiga , Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo 5; Coulibaly (30′ st Kaba ), Ramadani ; Tete Morente 5(30′ st N’Dri ), Berisha (1′ st Banda ), Sottil (19′ st Pierotti ); Camarda (1′ st Stulic ).
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Alex Sala, Pérez, Helgason, Kouassi, Kovac, Maleh. All. Di Francesco.
Arbitro: Arena.
Marcatori: 29′ Guendouzi (Laz), 50′ st Noslin (Laz).
Ammoniti: Guendouzi (Laz), N’Dri (Lec)