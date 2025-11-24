Milan , Allegri:”Nel primo tempo eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio”

Il Milan si aggiudica il derby di della Madonnina. , Massimiliano Allegri intervistato sui canli Dazn si ritiene soddisfatto della prestazione dei rossoneri: “Una bella vittoria, è stata una partita divertente.”Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi metri, dovevamo mettere in moto di più Saelemaekers perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Dobbiamo rifinire meglio i cross. Poi quando l’Inter è venuta ad attaccarci ci siamo difesi bene sulle marcature preventive. Loro sono micidiali quando li vai a pressare e fanno gli appoggi con punte e centrocampisti. Abbiamo difeso discretamente bene anche sulle palle inattive”.