Tesnni: l’Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis Leggi ora
Milan , Allegri:”Nel primo tempo eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio”
Novembre 24, 2025
scritto daRedazione

Il Milan si aggiudica il derby di della Madonnina. , Massimiliano Allegri intervistato sui canli Dazn si ritiene soddisfatto della prestazione dei rossoneri: “Una bella vittoria, è stata una partita divertente.”Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi metri, dovevamo mettere in moto di più Saelemaekers perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Dobbiamo rifinire meglio i cross. Poi quando l’Inter è venuta ad attaccarci ci siamo difesi bene sulle marcature preventive. Loro sono micidiali quando li vai a pressare e fanno gli appoggi con punte e centrocampisti. Abbiamo difeso discretamente bene anche sulle palle inattive”. 

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione
Novembre 24, 2025
