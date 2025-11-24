Juventus, Spalletti:” ai giocatori ho detto sarà più dura di quello che pensano”dura

Bodo Glimt -Juventus , quionta giornata fase Champions league , ultima spaiggia per i bianconeri per rimanere nella competizione europea. Solo 3 punti nelle ultime 4 partite , c’è bisogno di un colpo di coda per qualificarsi aoi playoff. Per farlo però bisognerà sbancare l’Aspmyra Stadion di Bodo, un’impresa non semplice a sentire le parole di mister Luciano Spalletti: “Ai giocatori ho detto che sarà più dura di quello che pensano. Mi è già capitato di giocare con questo freddo (negli anni in Russia in cui ha allenato lo Zenit di San Pietroburgo, conosco questi campi, il clima sarà un fattore. Loro sono abituati a buttare già l’aria fredda, a noi sembrerà di correre con più affanno. La squadra però ha la qualità che serve, dobbiamo metterla in campo”.

