Napoli, Conte:””Dobbiamo metterci l’elmetto perché siamo in emergenza “

Il Napoli affronterà domani sera nella quonta giornata della fase Champions league il Qarabag. lo stadio ‘Maradona’ è pronto a trascinare i campioni d’Italia – doamni anniversario della morte del grande campione argentino . Antonio Conte in conferenza stampa:” “Dobbiamo metterci l’elmetto perché siamo in emergenza , ma arriviamo al match con energia positiva. Servirà intensità contro la squadra che è la rivelazione di questa Champions”. Sugli infortuni: “Hojlund e Rrahmani sono a disposizione, per Gilmour e Spinazzola non so i tempi di recupero. Spero che la ruota giri perché è da inizio anno che gestiamo una situazione imprevedibile”.