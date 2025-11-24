Napoli, Conte:””Dobbiamo metterci l’elmetto perché siamo in emergenza “

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Volley Superlega: colpo del Trento che battePerugia, Verona aggancio in vetta
Napoli, Buongiorno:"Noi la fiducia nel mister l'abbiamo sempre avuta, come lui in noi"

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione

Il Napoli affronterà domani sera nella quonta giornata della fase Champions league il Qarabag. lo stadio ‘Maradona’ è pronto a trascinare i campioni d’Italia – doamni anniversario della morte del grande campione argentino . Antonio Conte in conferenza stampa:” “Dobbiamo metterci l’elmetto perché siamo in emergenza , ma arriviamo al match con energia positiva. Servirà intensità contro la squadra che è la rivelazione di questa Champions”. Sugli infortuni: “Hojlund e Rrahmani sono a disposizione, per Gilmour e Spinazzola non so i tempi di recupero. Spero che la ruota giri perché è da inizio anno che gestiamo una situazione imprevedibile”.

