Volley Superlega: colpo del Trento che battePerugia, Verona aggancio in vetta

Gli umbri vengono sconfitti 3-1 e la classifica si accorcia: la Sir guida con gli scaligeri, Itas a -2.
La 7a giornata della Superlega di volley vede rimescolarsi le carte, grazie al big match più atteso. L’Itas Trentino sconfigge infatti 3-1 la Sir Susa Scai Perugia, trascinata dai 29 punti di un indomabile Fauré, e gli umbri non sono più la leader solitaria: la Rana Verona, che sconfigge 3-0 Monza, li aggancia a quota 17 punti e Trento insegue a -2.
Risultati
Trento – Perugia 3-1
(25-21, 25-16, 27-29, 25-23)
Verona – Monza 3-0
(25-22, 25-19, 25-18)
Cisterna – Milano 0-3
(21-25, 18-25, 24-26)
Padova – Civitanova 3-2
(25-22, 20-25, 23-25, 25-23, 19-17)
Grottazzolina – Piacenza 0-3
(14-25, 15-25, 18-25)
Cuneo – Modena 2-3
(23-25, 25-22, 18-25, 36-34, 10-15)
Classifica
Verona 17
Perugia 17
Trento 15
Civitanova 14
Milano 13
Modena 13
Piacenza 12
Cuneo 9
Padova 8
Cisterna 6
Monza 4
Grottazzolina 1
Prossimo Turno
8ª giornata di andata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Sabato 29 novembre 2025, ore 20.00
Monza – Piacenza
Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00
Civitanova – Cuneo
Padova – Verona
Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00
Milano – Trento
Modena – Grottazzolina