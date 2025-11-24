Volley Superlega: colpo del Trento che battePerugia, Verona aggancio in vetta

Gli umbri vengono sconfitti 3-1 e la classifica si accorcia: la Sir guida con gli scaligeri, Itas a -2.

La 7a giornata della Superlega di volley vede rimescolarsi le carte, grazie al big match più atteso. L’Itas Trentino sconfigge infatti 3-1 la Sir Susa Scai Perugia, trascinata dai 29 punti di un indomabile Fauré, e gli umbri non sono più la leader solitaria: la Rana Verona, che sconfigge 3-0 Monza, li aggancia a quota 17 punti e Trento insegue a -2.

Risultati

Trento – Perugia 3-1

(25-21, 25-16, 27-29, 25-23)

Verona – Monza 3-0

(25-22, 25-19, 25-18)

Cisterna – Milano 0-3

(21-25, 18-25, 24-26)

Padova – Civitanova 3-2

(25-22, 20-25, 23-25, 25-23, 19-17)

Grottazzolina – Piacenza 0-3

(14-25, 15-25, 18-25)

Cuneo – Modena 2-3

(23-25, 25-22, 18-25, 36-34, 10-15)

Classifica

Verona 17

Perugia 17

Trento 15

Civitanova 14

Milano 13

Modena 13

Piacenza 12

Cuneo 9

Padova 8

Cisterna 6

Monza 4

Grottazzolina 1

Prossimo Turno

8ª giornata di andata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 29 novembre 2025, ore 20.00

Monza – Piacenza

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Civitanova – Cuneo

Padova – Verona

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Milano – Trento

Modena – Grottazzolina