Basket Serie A: Milano , ancora una sconfitta ntra le mura casalinghe

Nel nono turno di Serie A di basket l’Olimpia Milano, sconfitta 86-82 per mano di Trieste che sale così a 10 punti in classifica e aggancia proprio Milano, al secondo ko di fila in campionato.

Non sbaglia invece Bologna, che si impone per 89-77 sul campo di Cantù. Trapani supera Reggio Emilia 88-75 e tiene il ritmo di Brescia e della Virtus (siciliani a -4 per via della penalizzazione), Venezia vince a Tortona con il punteggio di 98-90, colpo in chiave salvezza di Udine con il 66-59 in casa di Varese.Il campionato torna tra due settimane per lasciare spazio alle qualificazioni ai Mondiali con gli impegni dell’Italia contro Islanda e Lituania.

Basket, Serie A: i risultati della 9ª giornata

Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona 83-72

Dolomiti Energia Trentino – Nutribullet Treviso Basket 81-68

Pallacanestro Trieste – EA7 Emporio Armani Milano 86-82

Openjobmetis Varese – APU Old Wild West Udine 59-66

Trapani Shark – UNA Hotels Reggio Emilia 88-75

Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia 90-98

Acqua S.Bernardo Cantù – Virtus Olidata Bologna 77-89

Napoli Basketball – Banco di Sardegna Sassari 86-75

La classifica dopo 9 giornate

Virtus Olidata Bologna 16 (8/1) Germani Brescia 16 (8/1) Umana Reyer Venezia 14 (7/2) Trapani Shark 12 (8/1)* Bertram Derthona Tortona 12 (6/3) Vanoli Basket Cremona 10 (5/4) Pallacanestro Trieste 10 (5/4) EA7 Emporio Armani Milano 10 (5/4) Dolomiti Energia Trentino 8 (4/5) Napoli Basketball 8 (4/5) Acqua S.Bernardo Cantù 6 (3/6) Banco di Sardegna Sassari 4 (2/7) UNA Hotels Reggio Emilia 4 (2/7) APU Old Wild West Udine 4 (2/7) Openjobmetis Varese 4 (2/7) Nutribullet Treviso 2 (1/8)

* Trapani 4 punti di penalizzazione

Il calendario della 10ª giornata

Sabato 6 dicembre 2025

Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste ore 20.00

UNA Hotels Reggio Emilia – Germani Brescia ore 20.30

Domenica 7 dicembre 2025

APU Old Wild West Udine – Napoli Basketball ore 16.00

Umana Reyer Venezia – Acqua S. Bernardo Cantù ore 17.00

EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino ore 18.00

Nutribullet Treviso Basket – Trapani Shark ore 19.00

Lunedì 8 dicembre 2025

Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese ore 17.30

Virtus Olidata Bologna – Bertram Derthona Tortona ore 18.30