Basket Serie A: Milano , ancora una sconfitta ntra le mura casalinghe

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione

Nel nono turno di Serie A di basket l’Olimpia Milano, sconfitta 86-82 per mano di Trieste che sale così a 10 punti in classifica e aggancia proprio Milano, al secondo ko di fila in campionato.

Non sbaglia invece Bologna, che si impone per 89-77 sul campo di Cantù. Trapani supera Reggio Emilia 88-75 e tiene il ritmo di Brescia e della Virtus (siciliani a -4 per via della penalizzazione), Venezia vince a Tortona con il punteggio di 98-90, colpo in chiave salvezza di Udine con il 66-59 in casa di Varese.Il campionato torna tra due settimane per lasciare spazio alle qualificazioni ai Mondiali con gli impegni dell’Italia contro Islanda e Lituania.

Basket, Serie A: i risultati della 9ª giornata

Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona 83-72
Dolomiti Energia Trentino – Nutribullet Treviso Basket 81-68
Pallacanestro Trieste – EA7 Emporio Armani Milano 86-82
Openjobmetis Varese – APU Old Wild West Udine 59-66
Trapani Shark – UNA Hotels Reggio Emilia 88-75
Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia 90-98
Acqua S.Bernardo Cantù – Virtus Olidata Bologna 77-89
Napoli Basketball – Banco di Sardegna Sassari 86-75

La classifica dopo 9 giornate

  1. Virtus Olidata Bologna  16 (8/1)
  2. Germani Brescia  16 (8/1)
  3. Umana Reyer Venezia  14 (7/2)
  4. Trapani Shark  12 (8/1)*
  5. Bertram Derthona Tortona  12 (6/3)
  6. Vanoli Basket Cremona  10 (5/4)
  7. Pallacanestro Trieste  10 (5/4)
  8. EA7 Emporio Armani Milano  10 (5/4)
  9. Dolomiti Energia Trentino  8 (4/5)
  10. Napoli Basketball  8 (4/5)
  11. Acqua S.Bernardo Cantù  6 (3/6)
  12. Banco di Sardegna Sassari  4 (2/7)
  13. UNA Hotels Reggio Emilia  4 (2/7)
  14. APU Old Wild West Udine  4 (2/7)
  15. Openjobmetis Varese  4 (2/7)
  16. Nutribullet Treviso  2 (1/8)
    * Trapani 4 punti di penalizzazione

Il calendario della 10ª giornata

Sabato 6 dicembre 2025
Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste ore 20.00
UNA Hotels Reggio Emilia – Germani Brescia ore 20.30
Domenica 7 dicembre 2025
APU Old Wild West Udine – Napoli Basketball ore 16.00
Umana Reyer Venezia – Acqua S. Bernardo Cantù ore 17.00
EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino ore 18.00
Nutribullet Treviso Basket – Trapani Shark ore 19.00
Lunedì 8 dicembre 2025
Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese ore 17.30
Virtus Olidata Bologna – Bertram Derthona Tortona ore 18.30

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione
