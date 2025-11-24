Basket Serie A: Milano , ancora una sconfitta ntra le mura casalinghe

Nel nono turno di Serie A di basket l’Olimpia Milano, sconfitta 86-82 per mano di Trieste che sale così a 10 punti in classifica e aggancia proprio Milano, al secondo ko di fila in campionato.
Non sbaglia invece Bologna, che si impone per 89-77 sul campo di Cantù. Trapani supera Reggio Emilia 88-75 e tiene il ritmo di Brescia e della Virtus (siciliani a -4 per via della penalizzazione), Venezia vince a Tortona con il punteggio di 98-90, colpo in chiave salvezza di Udine con il 66-59 in casa di Varese.Il campionato torna tra due settimane per lasciare spazio alle qualificazioni ai Mondiali con gli impegni dell’Italia contro Islanda e Lituania.
Basket, Serie A: i risultati della 9ª giornata
Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona 83-72
Dolomiti Energia Trentino – Nutribullet Treviso Basket 81-68
Pallacanestro Trieste – EA7 Emporio Armani Milano 86-82
Openjobmetis Varese – APU Old Wild West Udine 59-66
Trapani Shark – UNA Hotels Reggio Emilia 88-75
Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia 90-98
Acqua S.Bernardo Cantù – Virtus Olidata Bologna 77-89
Napoli Basketball – Banco di Sardegna Sassari 86-75
La classifica dopo 9 giornate
- Virtus Olidata Bologna 16 (8/1)
- Germani Brescia 16 (8/1)
- Umana Reyer Venezia 14 (7/2)
- Trapani Shark 12 (8/1)*
- Bertram Derthona Tortona 12 (6/3)
- Vanoli Basket Cremona 10 (5/4)
- Pallacanestro Trieste 10 (5/4)
- EA7 Emporio Armani Milano 10 (5/4)
- Dolomiti Energia Trentino 8 (4/5)
- Napoli Basketball 8 (4/5)
- Acqua S.Bernardo Cantù 6 (3/6)
- Banco di Sardegna Sassari 4 (2/7)
- UNA Hotels Reggio Emilia 4 (2/7)
- APU Old Wild West Udine 4 (2/7)
- Openjobmetis Varese 4 (2/7)
- Nutribullet Treviso 2 (1/8)
* Trapani 4 punti di penalizzazione
Il calendario della 10ª giornata
Sabato 6 dicembre 2025
Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste ore 20.00
UNA Hotels Reggio Emilia – Germani Brescia ore 20.30
Domenica 7 dicembre 2025
APU Old Wild West Udine – Napoli Basketball ore 16.00
Umana Reyer Venezia – Acqua S. Bernardo Cantù ore 17.00
EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino ore 18.00
Nutribullet Treviso Basket – Trapani Shark ore 19.00
Lunedì 8 dicembre 2025
Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese ore 17.30
Virtus Olidata Bologna – Bertram Derthona Tortona ore 18.30