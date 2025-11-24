Serie C: Ternana – Juventus Next Gen 1-0 , decide Leonardi

(di Stefano Giovagnoli) – LA TERNANA DOMINA LA JUVE NEXT GEN, MA VINCE SOLO 1 A 0 CON UN’ ACROBAZIA DI SIMONE LEONARDI APPENA ENTRATO. IN CASA ROSSOVERDE IL PROBLEMA DEL GOAL C’E’, MA L’OTTIMISMO REGNA SOVRANO PER LA VITTORIA E LA PRESTAZIONE. (Nella foto , Leonardi autore del gol)

I quattro pareggi consecutivi, ottenuti dalla Ternana in sequenza, avevano messo in forte discussione l’allenatore Fabio Liverani, che ora ha l’obbligo di salvare il suo “credo calcistico” passando dal cosiddetto “fattore Liberati” con tre partite consecutive tra le “mura amiche”.

La prima contro la Juventus Next Gen ha visto la Ternana vincere 1 a 0 con la rete di Leonardi.

Il tecnico romano, intanto, ha iniziato a recuperare giocatori importanti e Martella è uno di questi.

Per il resto c’erano due ballottaggi di formazione per le condizioni non ottimali di Tripi.

L’altro dubbio ha riguardato Garetto, regolarmente al suo posto, mentre in attacco c’è stato il

ritorno di Dubickas, schierato a fianco di Ferrante, a centrocampo, invece, è entrato Orellana.

L’approccio della Ternana è stato buono tanto che, al pronti via, Ferrante ha avuto subito la chances con un diagonale di sinistro, che ha costretto il portiere ad allungarsi per la deviazione ad una mano.

Sugli “scudi” sempre Ferrante nell’area di rigore avversaria con una buona giocata terminata alta.

Liverani aveva detto, che la pressione doveva essere quella giusta e che la squadra avrebbe dovuto lavorare più su se stessa ed essere veloce con quella voglia di conquistare i tre punti in palio.

I primi segnali, che si sono visti della partita, sono stati incoraggianti con Ferrante e Romeo.

La squadra ce la mette sempre tutta, ma indubbiamente bisogna giocare meglio per vincere, tanto che diversi sprazzi di bel gioco lo hanno ampiamente dimostrato.

Nel primo tempo alla Ternana è mancato il goal nonostante abbia giocato e tenuto di più la palla, negato in diverse occasioni per imprecisione.

Romeo non ha preso di testa la porta, Ferrante invece non l’ha inquadrata, colpo di testa di Garetto fuori e ancora Ferrante anticipato all’ultimo momento.

“La squadra ha giocato bene – commenta Fabio Liverani – ottima partita dove i ragazzi sono stati concentrati, merita fiducia e supporto. Le vittorie sono sempre positive e portano entusiasmo, ma vincere solamente con un goal di scarto è un dispiacere per i ragazzi. Anche se la partita fosse terminata 0 a 0 non posso che sottolineare la prestazione e i segnali di crescita che vedo nel gruppo.

Quando abbiamo pareggiato quattro partite consecutive l’impegno, la volontà e la concentrazione non sono mai mancate”.

L’allenatore della Juventus Next Gen Massimo Brambilla aveva parlato di una squadra di livello da opporre alla Ternana, che ha giudicato una formazione forte.

(Brambilla allenatore Juventus Next Gen)

In questo momento del campionato i bianconeri, in maglia celeste, sono alla ricerca di continuità.

Intanto hanno “retto botta” alla Ternana, ma sono stati costretti solo a difendersi.

Nel secondo tempo Capuano si è “immolato” su Okoro della Juve Next Gen lanciato a rete.

“La Ternana ha creato più di noi – dice l’allenatore Massimo Brambilla – sono venuti a prenderci alti e ci hanno fatto soffrire nei primi 20’. Nel secondo tempo abbiamo sofferto di meno, ma preso un gran goal. Avevamo preparato l’incontro per difendersi contro una squadra forte, tanto da non riuscire a fare la partita che avremmo voluto fare. Siamo stati in gara, ma quando abbiamo preso goal è stato poi difficile. Noi squadra giovane contro una Ternana formazione esperta e di categoria”.

Un salvataggio sulla linea ha salvato gli ospiti su un bel colpo di testa di Garetto in area di rigore.

Le due squadre hanno aumentato il potenziale offensivo in gioco forza dello stallo del risultato e la Ternana ha “pescato” dalla panchina Leonardi per realizzare in acrobazia ciò che serviva, la rete che ha sbloccato al 23’ la partita e per poco non gli riusciva anche il bis.

Intanto anche la Juventus next Gen aveva messo in attacco Deme a supportare Okoro.

“Un’emozione unica segnare un goal speciale in casa” quella di Simone Leonardi.

Nelle giovanili avevo fatto una rete simile con la maglia della Sampdoria. Bello portare a casa tre punti, ma non contano quanti goal facciamo, ne basta uno per conquistare la vittoria.

Avere segnato è servito per spezzare le gambe agli avversari nel loro momento migliore.

Una rete che è arrivata al momento giusto – sottolinea il giovane bomber rossoverde”.

Una grande azione della Ternana al 36’, avviata da un contropiede di Ndrecka e rifinita male da Dubickas, che è andato a sbattere sul “muro” eretto da Mangiapoco.

Poco prima era stata la volta di Garetto e la verticalizzazione verso Dumush fermata da Gomes Pedro.

IL TABELLINO

TERNANA: D’Alterio, Capuano, Martella (87’ Bianay), Romeo (87’ Maestrelli), Garetto (95’ Mc Jannet), Vallocchia, Ndrecka, Orellana (67’ Durmush), Ferrante (67’ Leonardi), Dubickas. All. Fabio Liverani

JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco, Turicchia, Pedro Felipe, Gil, Savio, Faticanti, Mazur (87’ Ngana), Pagnucco (76’ Vacca), Amaradio (63’ Deme), Okoro (67’ Pugno), Guerra (67’ Cudrig). All. Massimo Brambilla

ARBITRO: Andrea Migliorini (sez. Verona)

ASSISTENTI: Lorenzo Chillemi (sez. Barcellona Pozzo di Gotto); Andriambello Nirntsalama T. (sez. Roma 1)

IV UFFICIALE: Cristiano Ursini (sez. Pescara)

Fvs: Andrea Cecchi (sez. Roma 1)

Marcatori: 68’ Leonardi (Ternanna)

Ammoniti: Donati, Vallocchia e Garetto (Ternana); Gil, Deme e Okoro (Juve Next Gen)

Spettatori: 3.1209 (di cui 1.518 abbonati). Incasso totale € 24.191,73