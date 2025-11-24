Serie B , Il Sudtirol frena il Modena. Il Monza batte il Cesena

Due matc giocato in posticipo ieri sera.: la capolista Modena fermata dal Sudtiurol 0-0. Il Monza ne approfitta per accrociare in classifica e batte 1-0 il Cesena. Questa sera la 13^ giornata campionato Serie B , si chide con la sfiuda al Ferraris tra Sampdoria e Spezia. (Nella foto il Frosinone che ha battuto al San Nicola il bari 3-2).
Serie B – risultati 13a Giornata
Venerdì 21 novembre 2025
Catanzaro-Pescara (20:30) 3-3
10’ Di Nardo (P), 21’ Brighenti (C), 37’ Corazza (P), 46’ Pittarello (C), 82’ Buso (C), 90’+3’ Corazza (P)
Sabato 22 novembre 2025
Avellino-Empoli (15:00) 0-3
17’ Elia (E), 45’+2’ Saporiti (E), 90’+5’ Pellegri (E)
Carrarese-Reggiana (15:00) 0-0
Virtus Entella-Palermo (15:00) 1-1
44’ Tiritiello (VE), 58’ Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia (17:15) 0-2
9’ Busio (V), 67’ rigore Yeboah (V)
Bari-Frosinone (19:30) 2-3
12’ Raimondo (F), 21’ Verreth (B), 27’ Boscaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 48’ Castrovilli (B)
Le foto di Bari – Frosinone
Domenica 23 novembre 2025
Mantova-Spezia (15:00) 4-1
4’ Aurelio (S), 33’ Ruocco (M), 58’ Cella (M), 81’ Marras (M), 90’+1’ Marras (M)
Modena-Südtirol (15:00) 0-0
Monza-Cesena (17:15) 1-0
37’ Obiang (M)
Lunedì 24 novembre 2025
Sampdoria-Juve Stabia (20:30)
Classifica
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 20
Juve Stabia 17
Empoli 17
Reggiana 17
Catanzaro 16
Avellino 16
Carrarese 15
Virtus Entella 15
Padova 14
Mantova 14
Bari 13
Südtirol 13
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7
* Juve Stabia-Bari si recupera giovedì 4 dicembre 2025 alle 19.30.
Prossimo turno – 14a Giornata
Venerdì 28 novembre 2025
Cesena-Modena (20:30)
Sabato 29 novembre 2025
Empoli-Bari (15:00)
Pescara-Padova (15:00)
Reggiana-Frosinone (15:00)
Südtirol-Avellino (15:00)
Venezia-Mantova (15:00)
Catanzaro-Virtus Entella (17:15)
Palermo-Carrarese (19:30)
Domenica 30 novembre 2025
Juve Stabia-Monza (15:00)
Spezia-Sampdoria (17:30)