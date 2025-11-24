Serie B , Il Sudtirol frena il Modena. Il Monza batte il Cesena

Due matc giocato in posticipo ieri sera.: la capolista Modena fermata dal Sudtiurol 0-0. Il Monza ne approfitta per accrociare in classifica e batte 1-0 il Cesena. Questa sera la 13^ giornata campionato Serie B , si chide con la sfiuda al Ferraris tra Sampdoria e Spezia. (Nella foto il Frosinone che ha battuto al San Nicola il bari 3-2).

Serie B – risultati 13a Giornata

Venerdì 21 novembre 2025

Catanzaro-Pescara (20:30) 3-3

10’ Di Nardo (P), 21’ Brighenti (C), 37’ Corazza (P), 46’ Pittarello (C), 82’ Buso (C), 90’+3’ Corazza (P)

Sabato 22 novembre 2025

Avellino-Empoli (15:00) 0-3

17’ Elia (E), 45’+2’ Saporiti (E), 90’+5’ Pellegri (E)

Carrarese-Reggiana (15:00) 0-0

Virtus Entella-Palermo (15:00) 1-1

44’ Tiritiello (VE), 58’ Pohjanpalo (P)

Padova-Venezia (17:15) 0-2

9’ Busio (V), 67’ rigore Yeboah (V)

Bari-Frosinone (19:30) 2-3

12’ Raimondo (F), 21’ Verreth (B), 27’ Boscaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 48’ Castrovilli (B)

Domenica 23 novembre 2025

Mantova-Spezia (15:00) 4-1

4’ Aurelio (S), 33’ Ruocco (M), 58’ Cella (M), 81’ Marras (M), 90’+1’ Marras (M)

Modena-Südtirol (15:00) 0-0

Monza-Cesena (17:15) 1-0

37’ Obiang (M)

Lunedì 24 novembre 2025

Sampdoria-Juve Stabia (20:30)

Classifica

Monza 29

Modena 26

Frosinone 25

Cesena 23

Venezia 22

Palermo 20

Juve Stabia 17

Empoli 17

Reggiana 17

Catanzaro 16

Avellino 16

Carrarese 15

Virtus Entella 15

Padova 14

Mantova 14

Bari 13

Südtirol 13

Pescara 9

Spezia 8

Sampdoria 7

* Juve Stabia-Bari si recupera giovedì 4 dicembre 2025 alle 19.30.

Prossimo turno – 14a Giornata

Venerdì 28 novembre 2025

Cesena-Modena (20:30)

Sabato 29 novembre 2025

Empoli-Bari (15:00)

Pescara-Padova (15:00)

Reggiana-Frosinone (15:00)

Südtirol-Avellino (15:00)

Venezia-Mantova (15:00)

Catanzaro-Virtus Entella (17:15)

Palermo-Carrarese (19:30)

Domenica 30 novembre 2025

Juve Stabia-Monza (15:00)

Spezia-Sampdoria (17:30)