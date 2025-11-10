Serie C , risultati e classifiche dopo la 13^ giornata gironi A, B e C

|Giornata Nº 13 – Risultati
|Data
|Incontro
|Risultato
|08/11/2025
|Arzignano Valchiampo
|US Pergolettese
|1
|0
|08/11/2025
|Dolomiti Bellunesi
|Cittadella
|0
|1
|08/11/2025
|AC Renate
|Virtus Vecomp
|1
|0
|08/11/2025
|Pro Patria
|Lumezzane
|1
|1
|09/11/2025
|Inter U23
|Vicenza
|1
|2
|09/11/2025
|Pro Vercelli
|Triestina
|3
|1
|09/11/2025
|Trento
|Ospitaletto
|3
|1
|09/11/2025
|Union Brescia
|Asd Alcione Milano
|0
|1
|09/11/2025
|Giana
|Albinoleffe
|1
|1
|09/11/2025
|Novara
|Lecco
|1
|0
CLASSIFICA GIRONE A
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Vicenza
|35
|13
|11
|2
|0
|19
|VVNVV
|2
|Union Brescia
|27
|13
|8
|3
|2
|14
|VVVVP
|3
|Lecco
|27
|13
|8
|3
|2
|12
|VPVVP
|4
|Alcione Milano
|24
|13
|7
|3
|3
|7
|VPNVV
|5
|Inter U23
|22
|13
|6
|4
|3
|6
|VNPVP
|6
|Cittadella
|21
|13
|6
|3
|4
|1
|VVVVV
|7
|Trento
|19
|13
|4
|7
|2
|4
|VNNVV
|8
|Pro Vercelli
|19
|13
|6
|1
|6
|-1
|PNVPV
|9
|Renate
|17
|13
|4
|5
|4
|-2
|VNPNV
|10
|Novara
|15
|13
|2
|9
|2
|0
|NVNNV
|11
|Albinoleffe
|13
|13
|3
|4
|6
|-3
|PPPPN
|12
|Ospitaletto
|13
|13
|3
|4
|6
|-4
|VPNVP
|13
|Pergolettese
|13
|13
|3
|4
|6
|-5
|PNPNP
|14
|Giana Erminio
|13
|13
|2
|7
|4
|-5
|NNNPN
|15
|Arzignano Valchiampo
|13
|13
|3
|4
|6
|-7
|PPNPV
|16
|Dolomiti Bellunesi
|13
|13
|3
|4
|6
|-9
|VPVPP
|17
|Virtus Verona
|11
|13
|2
|5
|6
|-4
|PPNPP
|18
|Lumezzane
|10
|13
|2
|4
|7
|-9
|PNNNN
|19
|Pro Patria
|9
|13
|1
|6
|6
|-11
|PVNPN
|20
|Triestina
|-10 *
|13
|3
|4
|6
|-3
|PNPPP
GIRONE B
|giornata Nº 13 – RISULTATI
|Data
|Incontro
|Risultato
|07/11/2025
|Ascoli
|Gubbio
|1
|1
|07/11/2025
|Campobasso
|Sambenedettese
|1
|1
|08/11/2025
|Bra
|Pineto
|1
|2
|08/11/2025
|Guidonia Montecelio
|Pontedera
|2
|0
|08/11/2025
|Pianese
|Rimini
|1
|0
|08/11/2025
|Ravenna
|Sassari Torres
|3
|0
|09/11/2025
|Juventus Next Gen
|Forlì
|1
|0
|09/11/2025
|Perugia
|Arezzo
|0
|0
|09/11/2025
|Carpi
|Livorno
|2
|0
|09/11/2025
|Ternana
|Vis Pesaro
|1
|1
CLASSIFICA GIRONE B
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Ravenna
|33
|13
|11
|0
|2
|11
|VPVVV
|2
|Arezzo
|32
|13
|10
|2
|1
|18
|VVNVN
|3
|Ascoli
|28
|13
|8
|4
|1
|19
|VNVPN
|4
|Guidonia Montecelio
|23
|13
|7
|2
|4
|4
|VVNVV
|5
|AC Carpi
|21
|13
|6
|3
|4
|1
|VNPVV
|6
|Ternana
|20
|13
|5
|5
|3
|4
|NVNNN
|7
|Forlì
|20
|13
|6
|2
|5
|3
|NVNVP
|8
|Pineto
|19
|13
|5
|4
|4
|4
|VVNNV
|9
|Gubbio
|18
|13
|4
|6
|3
|1
|PPVNN
|10
|Vis Pesaro
|17
|13
|3
|8
|2
|3
|NVNVN
|11
|Campobasso
|17
|13
|4
|5
|4
|1
|PVNPN
|12
|Pianese
|17
|13
|4
|5
|4
|0
|PNPNV
|13
|Juventus Next Gen
|17
|13
|5
|2
|6
|-2
|VPPPV
|14
|Sambenedettese
|15
|13
|4
|3
|6
|0
|PPPPN
|15
|Pontedera
|12
|13
|3
|3
|7
|-15
|PPVNP
|16
|Bra
|10
|13
|2
|4
|7
|-9
|PNNVP
|17
|Livorno
|10
|13
|3
|1
|9
|-14
|PVPPP
|18
|Perugia
|8
|13
|1
|5
|7
|-9
|PPVNN
|19
|Torres
|7
|13
|1
|4
|8
|-12
|NPNPP
|20
|Rimini
|-4 *
|13
|3
|2
|8
|-8
|VPNPP
GIRONE C
|Giornata Nº 13- RISULTATI
|Data
|Incontro
|Risultato
|07/11/2025
|Cavese
|Potenza
|3
|0
|08/11/2025
|Atalanta BC U23
|Giugliano
|0
|1
|08/11/2025
|Trapani
|Picerno
|2
|1
|08/11/2025
|Cosenza
|Casarano
|4
|1
|09/11/2025
|Catania
|Asd Team Altamura
|2
|0
|09/11/2025
|Siracusa
|Latina
|3
|1
|09/11/2025
|Monopoli
|Casertana
|1
|1
|09/11/2025
|Sorrento
|Audace Cerignola
|1
|2
|09/11/2025
|Foggia
|Benevento
|0
|3
CLASSIFICA GIRONE C
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Catania
|28
|13
|8
|4
|1
|18
|VVVNV
|2
|Benevento
|26
|13
|8
|2
|3
|15
|VVPNV
|3
|Salernitana
|26
|12
|8
|2
|2
|5
|VVPVN
|4
|Cosenza
|23
|13
|6
|5
|2
|12
|PNVNV
|5
|Monopoli
|22
|13
|6
|4
|3
|2
|PVVVN
|6
|Casertana
|19
|13
|5
|4
|4
|0
|VVPNN
|7
|Casarano
|18
|13
|5
|3
|5
|-3
|VPPPP
|8
|Trapani 1905
|17 *
|13
|7
|4
|2
|9
|VPVVV
|9
|Crotone
|17
|12
|5
|2
|5
|8
|VVPPP
|10
|Atalanta U23
|17
|13
|5
|2
|6
|6
|VVVVP
|11
|Potenza
|16
|13
|4
|4
|5
|-3
|NPPVP
|12
|Cavese 1919
|15
|13
|4
|3
|6
|-1
|PVVNV
|13
|Giugliano
|15
|13
|4
|3
|6
|-7
|PVPVV
|14
|Team Altamura
|15
|13
|3
|6
|4
|-8
|PVVNP
|15
|Latina
|14
|13
|3
|5
|5
|-7
|NPNNP
|16
|Sorrento
|13
|13
|2
|7
|4
|-2
|VNNNP
|17
|Audace Cerignola
|13
|13
|3
|4
|6
|-7
|PPPPV
|18
|Picerno
|10
|13
|2
|4
|7
|-13
|PPPNP
|19
|Foggia
|10
|13
|2
|4
|7
|-15
|PVPPP
|20
|Siracusa
|9
|13
|3
|0
|10
|-9
|PPVPV