Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis
Serie C , risultati e classifiche dopo la 13^ giornata gironi A, B e C
Ligue 1 - (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata

Serie C , risultati e classifiche dopo la 13^ giornata gironi A, B e C

Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 13 – Risultati
DataIncontroRisultato
08/11/2025Arzignano ValchiampoUS Pergolettese10
08/11/2025Dolomiti BellunesiCittadella01
08/11/2025AC RenateVirtus Vecomp10
08/11/2025Pro PatriaLumezzane11
09/11/2025Inter U23Vicenza12
09/11/2025Pro VercelliTriestina31
09/11/2025TrentoOspitaletto31
09/11/2025Union BresciaAsd Alcione Milano01
09/11/2025GianaAlbinoleffe11
09/11/2025NovaraLecco10

CLASSIFICA GIRONE A

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Vicenza3513112019VVNVV
2Union Brescia271383214VVVVP
3Lecco271383212VPVVP
4Alcione Milano24137337VPNVV
5Inter U2322136436VNPVP
6Cittadella21136341VVVVV
7Trento19134724VNNVV
8Pro Vercelli1913616-1PNVPV
9Renate1713454-2VNPNV
10Novara15132920NVNNV
11Albinoleffe1313346-3PPPPN
12Ospitaletto1313346-4VPNVP
13Pergolettese1313346-5PNPNP
14Giana Erminio1313274-5NNNPN
15Arzignano Valchiampo1313346-7PPNPV
16Dolomiti Bellunesi1313346-9VPVPP
17Virtus Verona1113256-4PPNPP
18Lumezzane1013247-9PNNNN
19Pro Patria913166-11PVNPN
20Triestina-10 *13346-3PNPPP

GIRONE B

giornata Nº 13 – RISULTATI
DataIncontroRisultato
07/11/2025AscoliGubbio11
07/11/2025CampobassoSambenedettese11
08/11/2025BraPineto12
08/11/2025Guidonia MontecelioPontedera20
08/11/2025PianeseRimini10
08/11/2025RavennaSassari Torres30
09/11/2025Juventus Next GenForlì10
09/11/2025PerugiaArezzo00
09/11/2025CarpiLivorno20
09/11/2025TernanaVis Pesaro11

CLASSIFICA GIRONE B

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Ravenna3313110211VPVVV
2Arezzo3213102118VVNVN
3Ascoli281384119VNVPN
4Guidonia Montecelio23137244VVNVV
5AC Carpi21136341VNPVV
6Ternana20135534NVNNN
7Forlì20136253NVNVP
8Pineto19135444VVNNV
9Gubbio18134631PPVNN
10Vis Pesaro17133823NVNVN
11Campobasso17134541PVNPN
12Pianese17134540PNPNV
13Juventus Next Gen1713526-2VPPPV
14Sambenedettese15134360PPPPN
15Pontedera1213337-15PPVNP
16Bra1013247-9PNNVP
17Livorno1013319-14PVPPP
18Perugia813157-9PPVNN
19Torres713148-12NPNPP
20Rimini-4 *13328-8VPNPP

GIRONE C

Giornata Nº 13- RISULTATI
DataIncontroRisultato
07/11/2025CavesePotenza30
08/11/2025Atalanta BC U23Giugliano01
08/11/2025TrapaniPicerno21
08/11/2025CosenzaCasarano41
09/11/2025CataniaAsd Team Altamura20
09/11/2025SiracusaLatina31
09/11/2025MonopoliCasertana11
09/11/2025SorrentoAudace Cerignola12
09/11/2025FoggiaBenevento03

CLASSIFICA GIRONE C

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Catania281384118VVVNV
2Benevento261382315VVPNV
3Salernitana26128225VVPVN
4Cosenza231365212PNVNV
5Monopoli22136432PVVVN
6Casertana19135440VVPNN
7Casarano1813535-3VPPPP
8Trapani 190517 *137429VPVVV
9Crotone17125258VVPPP
10Atalanta U2317135266VVVVP
11Potenza1613445-3NPPVP
12Cavese 19191513436-1PVVNV
13Giugliano1513436-7PVPVV
14Team Altamura1513364-8PVVNP
15Latina1413355-7NPNNP
16Sorrento1313274-2VNNNP
17Audace Cerignola1313346-7PPPPV
18Picerno1013247-13PPPNP
19Foggia1013247-15PVPPP
20Siracusa9133010-9PPVPV
Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis

Novembre 10, 2025
Ligue 1 - (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata

Novembre 10, 2025

