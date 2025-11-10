Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie C , risultati e classifiche dopo la 13^ giornata gironi A, B e C
Ligue 1 – (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata
Bundesliga (Germania) , risultati e classifica dopo la 10a giornata

Ligue 1 – (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata

Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 12- Risultati
DataIncontroRisultato
07/11/2025Paris Football ClubRennes01
08/11/2025MarsigliaBrestois30
08/11/2025Le HavreNantes11
08/11/2025MonacoLens14
09/11/2025LorientTolosa11
09/11/2025MetzNizza21
09/11/2025AngersAuxerre20
09/11/2025StrasburgoLille20
09/11/2025LioneParigi SG23

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1PSG2712831241113NVNVV
2Ol. Marsiglia2512813281117VPNVV
3Lens2512813211110VVPVV
4Strasburgo221271424168NPVPV
5Lille201262423158VVPVP
6Monaco201262424213NVVPP
7Ol. Lione201262418153PVNNP
8Rennes181246219172NPNVV
9Nizza17125251718-1VVVPP
10Tolosa161244418162VPNNN
11Paris FC14124261821-3PPNVP
12Le Havre14123541317-4PVVNN
13Angers13123451015-5NVNPV
14Metz11123271227-15PPVVV
15Brest10122461421-7NPPNP
16Nantes10122461118-7PVPPN
17Lorient10122461426-12NPNPN
18Auxerre712219719-12NPPPP
Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie C , risultati e classifiche dopo la 13^ giornata gironi A, B e C

Novembre 10, 2025
Articolo successivo

Bundesliga (Germania) , risultati e classifica dopo la 10a giornata

Novembre 10, 2025

Recommended for You

Crystal Palace vince la Qarabag Cup. Sconfitto il Liverpool