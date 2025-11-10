Ligue 1 – (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata

|Giornata Nº 12- Risultati
|Data
|Incontro
|Risultato
|07/11/2025
|Paris Football Club
|Rennes
|0
|1
|08/11/2025
|Marsiglia
|Brestois
|3
|0
|08/11/2025
|Le Havre
|Nantes
|1
|1
|08/11/2025
|Monaco
|Lens
|1
|4
|09/11/2025
|Lorient
|Tolosa
|1
|1
|09/11/2025
|Metz
|Nizza
|2
|1
|09/11/2025
|Angers
|Auxerre
|2
|0
|09/11/2025
|Strasburgo
|Lille
|2
|0
|09/11/2025
|Lione
|Parigi SG
|2
|3
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|PSG
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|NVNVV
|2
|Ol. Marsiglia
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|VPNVV
|3
|Lens
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|VVPVV
|4
|Strasburgo
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|NPVPV
|5
|Lille
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|VVPVP
|6
|Monaco
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|NVVPP
|7
|Ol. Lione
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|PVNNP
|8
|Rennes
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|NPNVV
|9
|Nizza
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|VVVPP
|10
|Tolosa
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|VPNNN
|11
|Paris FC
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|PPNVP
|12
|Le Havre
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|PVVNN
|13
|Angers
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|NVNPV
|14
|Metz
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|PPVVV
|15
|Brest
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|NPPNP
|16
|Nantes
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|PVPPN
|17
|Lorient
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|NPNPN
|18
|Auxerre
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
|NPPPP