Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Ligue 1 - (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata
Bundesliga (Germania) , risultati e classifica dopo la 10a giornata
Premier League - (Inghilterra) , risultati e classifica dopo l'11a giornata

Bundesliga (Germania) , risultati e classifica dopo la 10a giornata

Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 10 – Risultati
DataIncontroRisultato
07/11/2025Werder BremaWolfsburg21
08/11/2025Bayer LeverkusenFC Heidenheim60
08/11/2025Union BerlinoBayern Monaco22
08/11/2025HoffenheimLipsia31
08/11/2025AmburgoBorussia Dortmund11
08/11/2025GladbachColonia31
09/11/2025FriburgoSt.Pauli21
09/11/2025StoccardaAugsburg32
09/11/2025Eintracht FrankfurtMainz 0510

CLASSIFICA

1Bayern Monaco281091035629VVVVN
2Lipsia221071220137NVVVP
3B. Dortmund21106311679NPVVN
4Stoccarda211070317125VVVPV
5Bayer Leverkusen2010622241410VVVPV
6Hoffenheim191061321165PVVVV
7E. Francoforte171052323194PNVNV
8Werder Brema15104331518-3VNVNV
9Colonia141042417152VNPVP
10Friburgo13103431314-1NNPNV
11Union Berlino12103341317-4PVPNN
12B. M’gladbach9102351319-6NPPVV
13Amburgo910235916-7VPPPN
14Wolfsburg8102261218-6PPVPP
15Augsburg7102171424-10VNPPP
16St. Pauli710217920-11PPPPP
17Mainz5101271018-8PPPNP
18Heidenheim510127823-15PNPNP
Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Ligue 1 - (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata

Novembre 10, 2025
Articolo successivo

Premier League - (Inghilterra) , risultati e classifica dopo l'11a giornata

Novembre 10, 2025

Recommended for You

Ligue 1 – (Francia) , risutati e classifica dopo la 12a giornata

Crystal Palace vince la Qarabag Cup. Sconfitto il Liverpool