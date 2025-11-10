Bundesliga (Germania) , risultati e classifica dopo la 10a giornata

|Giornata Nº 10 – Risultati
|Data
|Incontro
|Risultato
|07/11/2025
|Werder Brema
|Wolfsburg
|2
|1
|08/11/2025
|Bayer Leverkusen
|FC Heidenheim
|6
|0
|08/11/2025
|Union Berlino
|Bayern Monaco
|2
|2
|08/11/2025
|Hoffenheim
|Lipsia
|3
|1
|08/11/2025
|Amburgo
|Borussia Dortmund
|1
|1
|08/11/2025
|Gladbach
|Colonia
|3
|1
|09/11/2025
|Friburgo
|St.Pauli
|2
|1
|09/11/2025
|Stoccarda
|Augsburg
|3
|2
|09/11/2025
|Eintracht Frankfurt
|Mainz 05
|1
|0
CLASSIFICA
|1
|Bayern Monaco
|28
|10
|9
|1
|0
|35
|6
|29
|VVVVN
|2
|Lipsia
|22
|10
|7
|1
|2
|20
|13
|7
|NVVVP
|3
|B. Dortmund
|21
|10
|6
|3
|1
|16
|7
|9
|NPVVN
|4
|Stoccarda
|21
|10
|7
|0
|3
|17
|12
|5
|VVVPV
|5
|Bayer Leverkusen
|20
|10
|6
|2
|2
|24
|14
|10
|VVVPV
|6
|Hoffenheim
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|16
|5
|PVVVV
|7
|E. Francoforte
|17
|10
|5
|2
|3
|23
|19
|4
|PNVNV
|8
|Werder Brema
|15
|10
|4
|3
|3
|15
|18
|-3
|VNVNV
|9
|Colonia
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|VNPVP
|10
|Friburgo
|13
|10
|3
|4
|3
|13
|14
|-1
|NNPNV
|11
|Union Berlino
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|17
|-4
|PVPNN
|12
|B. M’gladbach
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|19
|-6
|NPPVV
|13
|Amburgo
|9
|10
|2
|3
|5
|9
|16
|-7
|VPPPN
|14
|Wolfsburg
|8
|10
|2
|2
|6
|12
|18
|-6
|PPVPP
|15
|Augsburg
|7
|10
|2
|1
|7
|14
|24
|-10
|VNPPP
|16
|St. Pauli
|7
|10
|2
|1
|7
|9
|20
|-11
|PPPPP
|17
|Mainz
|5
|10
|1
|2
|7
|10
|18
|-8
|PPPNP
|18
|Heidenheim
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|23
|-15
|PNPNP