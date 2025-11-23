Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Cremonese – Roma 1-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
F! Gp Las Vegas; vince Verstappe,n davanti a Norris e Russel
Champions League , gli arbitri di Bodo Glimt – Juve e Mapoli – Qarabag
Hellas Verona , Zanetti:"ora si vede se siamo una squadra"

Champions League , gli arbitri di Bodo Glimt – Juve e Mapoli – Qarabag

Novembre 23, 2025
scritto daRedazione

Sarà l’olandese Danny Makkelie ad arbitrare la Juve nella trasferta di martedì sera in Champions League in casa dei norvegesi del Bodo-Glimt. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, Allard Lindhout quarto uomo. Al Var il belga Bram Van Driessche, Avar è lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez. Il polacco Szymon Marciniak dirigerà il Napoli, impegnato al Maradona contro il Qarabag. Assistenti di Marciniak i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, Wojciech Myc quarto uomo. Al Var l’olandese Pol van Boekel, Avar il croato Ivan Bebek.

Novembre 23, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

F! Gp Las Vegas; vince Verstappe,n davanti a Norris e Russel

Novembre 23, 2025
Articolo successivo

Hellas Verona , Zanetti:"ora si vede se siamo una squadra"

Novembre 23, 2025

Recommended for You

Juric, su tensione su Lookman:”Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica”

Inter , Chivu:” Potevamo far meglio ma mi prendo i 3 punti che sono fondamentali per la classifica”