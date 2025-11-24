Torino , Baroni:” chiedo scua ai tifosi e mi assumo tutte le responsabilità”

L’allenatore del Torino Marco Baroni dopo ila pesante e brutta sconfitta nterna con il Como: “Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, si può perdere ma non si può cedere così nel secondo tempo”, ha detto dopo il 5-1. “Dopo alcuni cambi la squadra è uscita dal campo e questo non deve accadere. Io ho fatto qualche cambio perché ho la necessità di tenere tutti vivi ma i segnali non sono buoni, peccato perché abbiamo fatto un buon primo tempo ma poi la squadra si è disunita”.