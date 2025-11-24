Torino , Cairo:” una partita bruttissia. in settimana andrò al Filadelfia”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 24, 2025
scritto daRedazione

Il presidente del Torino Urbano Cairo presente in tribuna ha assistito alla pesante sconfitta deli granata (5-1) contro il Comno: “Una partita troppo brutta per essere vera: nel primo tempo abbiamo tenuto bene, poi il secondo è stato incredibile”. “Sono dispiaciutissimo anche perché avevamo fatto partite di grande livello anche contro Roma, Napoli e Juventus – e non è stato il Toro visto nel derby, anche se ci mancavano quattro giocatori non ci sono scusanti. Ora dobbiamo ripartire, in settimana andrò al Filadelfia”

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione
