Torino , Cairo:” una partita bruttissia. in settimana andrò al Filadelfia”

Il presidente del Torino Urbano Cairo presente in tribuna ha assistito alla pesante sconfitta deli granata (5-1) contro il Comno: “Una partita troppo brutta per essere vera: nel primo tempo abbiamo tenuto bene, poi il secondo è stato incredibile”. “Sono dispiaciutissimo anche perché avevamo fatto partite di grande livello anche contro Roma, Napoli e Juventus – e non è stato il Toro visto nel derby, anche se ci mancavano quattro giocatori non ci sono scusanti. Ora dobbiamo ripartire, in settimana andrò al Filadelfia”