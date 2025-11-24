Pisa, Gilardino:”fa male prendere gol così negli ultimi secondi”

“Non ho nulla da rimproverare ai ragazziper come hanno interpretato lòa partita , ma credo che il punto sia giusto per quello che si è visto”. Con queste parole Alberto Gilardino commenta il 2-2 del Pisa sul campo del Sassuolo, con i neroverdi che hanno trovato il pari in pieno recupero. “Fa male prendere gol così negli ultimi secondi ma dobbiamo mantenere grande fiducia ed entusiasmo perché questa squadra sta dando grande risposte da molto tempo”.