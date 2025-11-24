Pisa, Gilardino:”fa male prendere gol così negli ultimi secondi”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 24, 2025
scritto daRedazione

“Non ho nulla da rimproverare ai ragazziper come hanno interpretato lòa partita , ma credo che il punto sia giusto per quello che si è visto”. Con queste parole Alberto Gilardino commenta il 2-2 del Pisa sul campo del Sassuolo, con i neroverdi che hanno trovato il pari in pieno recupero. “Fa male prendere gol così negli ultimi secondi ma dobbiamo mantenere grande fiducia ed entusiasmo perché questa squadra sta dando grande risposte da molto tempo”.

Novembre 24, 2025
scritto daRedazione
Sassuolo, Grosso:"Ho dato ai ragazzi il merito di averci creduto"

Novembre 24, 2025
Torino , Cairo:" una partita bruttissia. in settimana andrò al Filadelfia"

Novembre 24, 2025

