Cinque anni senza Diego Armando Maradona

Era il 25 novembre 2020 , Diego Armando Maradona quando in circostanze ancora oggi non chiare la notizia della morte del il fuoriclasse argentino . soprannominato – el Pibe de Oro fece il giro del Mondo . Il 2 novembre 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni, venne portato d’urgenza in una clinica di La Plata a causa di un crollo emotivo e il 4 novembre, a Buenos Aires, subì una delicata operazione al cervello per la rimozione di un ematoma subdurale di origine traumatica.

Tornato nella sua casa di Tigre per un lungo periodo di convalescenza e di riabilitazione dopo la buona riuscita dell’intervento, morì improvvisamente il 25 novembre per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca.

Il feretro venne esposto in una camera ardente allestita all’interno della Casa Rosada a Buenos Aires, dove migliaia di persone si misero in coda per tributare l’ultimo saluto al campione argentino.[92] I funerali di Stato si tennero due giorni dopo alla Casa Rosada e Maradona fu sepolto accanto ai genitori nel cimitero Jardin Bella Vista di Buenos Aires.]