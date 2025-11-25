Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tesnni: l’Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Il Como si prenota per l'Europa .I Lariani asfaltano il Torino 5-1
Serie A: Sassuolo – Pisa 2-2. Thorstvedt rovina la festa ai toscani
Cinque anni senza Diego Armando Maradona

Serie A: Sassuolo – Pisa 2-2. Thorstvedt rovina la festa ai toscani

Novembre 25, 2025
scritto daRedazione

La dodicesima giornata di Serie A si chiude con il pareggio 2-2 tra Sassuolo e Pisa.Sul fillo di lana gli emiliani pareggiano il match grazie al gol di Thorstvedt al 95′.

Il Pisa passa il vantaggio al 6° secondo di gioco su calcio di rigore , concesso da Di Marco per fallo di Cadè su Tourè e dopo l’on-fieldrewiew dal dischetto N’zola n al (4′) on sbaglia. Passano appena 2 minuti e Matic pareggiua i conti con uno splendiso sinistro da fuori area.

Nella ripresa, al 57′ Gialrdino sostituisce N’zola con Maister che refgala la gioa ai toscani all’81: l’attaccante riceve palla sulla destra, converge verso il centro e con una conclusione deviata da Muharemovic beffa Muric per il 2-1 del Pisa. Nel finale, il Sassuolo attacca e con Pinamonti sbaglia il gol del possibile pareggio,. Quando sembra tututo fatto a favore dei toscani , al 95′ Thorstvedt si fionda con una zampata sul cross di Volpato e fa 2-2. Punto preziosissimo per Grosso che sale a 17, mentre sfuma la seconda vittoria consecutiva per Gilardino che sale a quota 10 e domenica sfiderà l’Inter.


IL TABELLINO
SASSUOLO-PISA 2-2

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz (1′ st Coulibaly ), Idzes , Muharemovic , Candé (27′ st Doig ); Thorstvedt , Matic (42′ st Volpato ), Koné (27′ st Lipani ); Berardi , Pinamonti , Fadera (15′ st Laurienté ). A disp.: Satalino, Sacchi, Iannoni, Cheddira, Moro, Pierini. All.: Grosso
Pisa (3-5-2): Semper ; Calabresi (1′ st Albiol ), Caracciolo, Canestrelli ; Touré , Piccinini , Aebischer (37′ st Vural ), Léris , Angori (27′ st Hojholt); Nzola (12′ st Meister ), Tramoni (12′ st Moreo ). A disp.: Andrade, Scuffet, Coppola, Denoon, Bonfanti, Maucci, Buffon, Moreo, Lorran. All.: Gilardino 6,5
Arbitro: Di Marco
Marcatori: 4′ rig. Nzola (P), 6′ Matic (S), 36′ st Meister (P), 50′ st Thorstvedt (S)
Ammoniti: Calabresi (P), Walukiewicz (S), Gilardino (P), Thorstvedt (S)

Novembre 25, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Il Como si prenota per l'Europa .I Lariani asfaltano il Torino 5-1

Novembre 25, 2025
Articolo successivo

Cinque anni senza Diego Armando Maradona

Novembre 25, 2025

Recommended for You

Pisa, Gilardino:”fa male prendere gol così negli ultimi secondi”

Sassuolo, Grosso:”Ho dato ai ragazzi il merito di averci creduto”

Milan , Allegri:”Nel primo tempo eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio”

Inter Chivu:”. Ci hanno fatto gol nell’unica occasione su lancio lungo, il calcio è così”

Lecce, Di Francesco:” posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c’era fallo”