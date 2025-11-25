Serie A: Sassuolo – Pisa 2-2. Thorstvedt rovina la festa ai toscani

La dodicesima giornata di Serie A si chiude con il pareggio 2-2 tra Sassuolo e Pisa.Sul fillo di lana gli emiliani pareggiano il match grazie al gol di Thorstvedt al 95′.

Il Pisa passa il vantaggio al 6° secondo di gioco su calcio di rigore , concesso da Di Marco per fallo di Cadè su Tourè e dopo l’on-fieldrewiew dal dischetto N’zola n al (4′) on sbaglia. Passano appena 2 minuti e Matic pareggiua i conti con uno splendiso sinistro da fuori area.

Nella ripresa, al 57′ Gialrdino sostituisce N’zola con Maister che refgala la gioa ai toscani all’81: l’attaccante riceve palla sulla destra, converge verso il centro e con una conclusione deviata da Muharemovic beffa Muric per il 2-1 del Pisa. Nel finale, il Sassuolo attacca e con Pinamonti sbaglia il gol del possibile pareggio,. Quando sembra tututo fatto a favore dei toscani , al 95′ Thorstvedt si fionda con una zampata sul cross di Volpato e fa 2-2. Punto preziosissimo per Grosso che sale a 17, mentre sfuma la seconda vittoria consecutiva per Gilardino che sale a quota 10 e domenica sfiderà l’Inter.



IL TABELLINO

SASSUOLO-PISA 2-2

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz (1′ st Coulibaly ), Idzes , Muharemovic , Candé (27′ st Doig ); Thorstvedt , Matic (42′ st Volpato ), Koné (27′ st Lipani ); Berardi , Pinamonti , Fadera (15′ st Laurienté ). A disp.: Satalino, Sacchi, Iannoni, Cheddira, Moro, Pierini. All.: Grosso

Pisa (3-5-2): Semper ; Calabresi (1′ st Albiol ), Caracciolo, Canestrelli ; Touré , Piccinini , Aebischer (37′ st Vural ), Léris , Angori (27′ st Hojholt); Nzola (12′ st Meister ), Tramoni (12′ st Moreo ). A disp.: Andrade, Scuffet, Coppola, Denoon, Bonfanti, Maucci, Buffon, Moreo, Lorran. All.: Gilardino 6,5

Arbitro: Di Marco

Marcatori: 4′ rig. Nzola (P), 6′ Matic (S), 36′ st Meister (P), 50′ st Thorstvedt (S)

Ammoniti: Calabresi (P), Walukiewicz (S), Gilardino (P), Thorstvedt (S)