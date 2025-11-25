Il Como si prenota per l’Europa .I Lariani asfaltano il Torino 5-1

Un Torino irriconoscibile pioegato da un Como irresistibile. Nel posticipo 12a giornata , i ragazzi di Fabregas regalano il bel calcio e allo stadio Olimpico asfaltano il Toro 5-1, cabdidanbdosi per un posto in Euiropa. .

Protagonista del l match Addai, autore delle prime due reti dei lariani (36′ e 52′), intervallate dal rigore di Vlasic a segno nel recupero del primo tempo. Nella ripresa, chiudono i conti Ramon (71′), Nico Paz (76′), che torna al gol dopo più di un mese, e Baturina (86′). Fabregas gongola: è sesto con 21 punti, mentre Baroni resta a 14.





IL TABELLINO

TORINO-COMO 1-5

Torino (3-5-2): Paleari ; Tameze , Maripan , Masina ; Pedersen (16′ st Nkounkou ), Casadei (21′ st Anjorin ), Asllani, Vlasic (33′ st Gineitis ), Lazaro ; Ngonge (21′ st Aboukhlal ), Zapata (33′ st Njie ). A disp.: Popa, Israel, Dembélé, Coco, Biraghi, Ilkhan. All.: Baroni

Como (4-2-3-1): Butez ; Smolcic (12′ st Vojvoda ), Ramon , Diego Carlos , Valle ; Da Cunha , Perrone7 (39′ st Posch); Addai , Nico Paz (39′ st Baturina ), Jesus Rodriguez (31′ st Kempf ); Morata 6(31′ st Douvikas ). A disp.: Vigorito, Cavlina, Moreno, Van Der Brempt, Caqueret, Kühn, Cerri. All.: Fabregas

Arbitro: Bonacina

Marcatori: 36′ e 7′ st Addai (C), 47′ Vlasic (T), 27′ st Ramon (C), 31′ st Nico Paz, 41′ st Baturina

Ammoniti: Smolcic (C)