Napoli . Qarabag 2-0 , Mc Tominay e autorete di Jankovic

Il Napoli si prende la quinta giornata della League Phase ricordando Diego Armando Maradona e batte il Qarabag 2-0 e si porta a 7 punti in classifica e riprnde il cammnino verso i playoff, n ottica playoff.

Non è stato facile per il Napoli aver ragione della squadra azera , e dopo un primo tempo con ochalski protagonista su una bella conclusione n rovesciata di Neres e con Di Lorenzo che si divora il vantaggio. Nella ripresa poi Hojlund sbaglia un rigore (55′), penalty concesso da Marcianiak per fallo di Sivla su Di Lorenzo lanciato in area, A sbroigliare la matassa ci pensa McTominay (65′) sblocca il match con un colpo di testa ravvicinato e Jankovic (72′) devia nella sua porta una girata ancora dello scozzese.

IL TABELLINO

NAPOLI-QARABAG 2-0

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (19′ st Politano), Rrahmani, Buongiorno (44′ st Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (44′ st Vergara), Hojlund (30′ st Lucca), Lang (30′ st Elmas).

A disp.: Contini, Ferrante, Ambrosino. All.: Conte

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva (30′ st Dani Bolt), Mustafazade, Medina (15′ st S. Mmaee), Jafarguliyev (30′ st T. Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (15′ st Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (30′ st Akhundzade).

A disp.: Magomedaliyev, Buntić, Kouakou, Montiel, Gurbanli, , B. Hüseynov. All.: Gurbanov

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 20′ st McTominay (N), 27′ st aut. Jankovic (Q)

Ammoniti: Lang, Rrahmani (N); Medina, Jankovic (Q)

Espulsi: –

Note: 11′ st Kochalski (Q) para un rigore a Hojlund (N)