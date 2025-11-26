Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League risultati,scivolano City e Barcellona
Napoli, Conte:”Ero convinto che avremmo fatto gol”
Juventus, Spalletti:"la vittoria la dedichiamo a noi e ai tifosi venuti quì"

Napoli, Conte:”Ero convinto che avremmo fatto gol”

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione

Il Napoli batte il Qarabag e si porta a quota sette punti in classifica Champions League. Antonio Conte è soddisfatto:” cìera una buona energia , in una serata speciale per Napoli, e il Napoli, perchè Maradona ha rappresentato qualcosa m difficile da speiagre se non vivi in questa città, ci tenevamo a onorare questa giornata “. Così il tecnico salentino ai microfoni Sky Sport.- ” ci tenevamo a onorare questo giorno triste. ” Abbiamo dato tutto in un momento di grande difficoltà viste le pesanti assenze . Andiamo avanti, abbiamo fatto due belle partite, in Champions non ci sono squadre facili. Ero convinto che avremmo fatto gol. Io devo avere grande energia e poi trasmetterla alla squadra. Domani ci riposiamo ma poi dobbiamo rimettere l’elmetto per prepararci contro la Roma”.

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione
Novembre 26, 2025
Novembre 26, 2025

