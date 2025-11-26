Juventus, Spalletti:”la vittoria la dedichiamo a noi e ai tifosi venuti quì”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tesnni: l'Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis
Novembre 26, 2025
scritto daRedazione

Luciano Spalletti soddisfatto dopo la vittoria della Juventus, la prima stagionale in Champions League, contro il Bodo/Glimt: “È stato fondamentale aver mostrato una squadra che se la gioca a viso aperto, che fa la partita a tutto campo, a volte con fatica perché i nostri avversari su questo campo hanno dimostrato di avere una velocità di idee che poteva intimorirci. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato alcune occasioni abbastanza facili, nel secondo tempo la squadra ha anche aumentato i giri e sarebbe stato un peccato non portarla a casa quindi è una vittoria meritata.

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione
Novembre 26, 2025
