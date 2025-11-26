Champions League: Heintracht – Atalanta, le probabili formazioni

Per l’Atalanta c’è da cancellare la sconfitta in campionato contro il Napoli e nel contempo continuare il sogno Champions League e puntare al secondo successo , questa volta sul campo dell’Heintracht Franforte, dopo quello contro il Marsiglia. Raffaele Palladino debutta in Champions League da allenatore alla guida della Dea. I bergamaschi occupano attualmente il sedicesimo posto con sette punti .Solo quattro invece i punti della formazione tedesca.
Le ultime in casa Atalanta: Palladino conferma il solito modulo e punta su Scamacca, favorito su Krstovic; ai sui lati ancora De Ketelaere e Lookman. De Roon può riposare: pronto Musah in mezzo al campo. Zalewski spera in una maglia.
PROBABILE FORMAZIONE EINTRACHT FRANCOFORTE calcio d’inizio ore 21
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Gotze, Dahoud, Chaibi; Doan, Knauff, Burkardt. All. Toppmöller
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino
Arbitro del match ‘inglese Chris Kavanagh, assistenti Dan Cook-Ian Hussin; quarto uomo Thomas Bramall, var Stuart Attwell, avar il belga Bram Van Driessche.