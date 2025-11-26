Napoli, Di Lorenzo:” Abbiamo fatto due vittorie importanti”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tesnni: l'Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis
Novembre 26, 2025
scritto daRedazione

Giovanni Di Lorenzo , si gode la vittoria contro il Qarabag , la seconda consecutiva dopo quella in campionato contro l’Atalanta: ” segnali in questi giorni li abbiamo dati prima di tutto a noi stessi, dopo settimane difficili e complicate per i risultati. Abbiamo ora fatto due vittorie importanti”. “Stasera non era facile – ha detto a Sky il capuano del Napoli – ma volevamo tornare a vincere in Champions e per noi è stata una bella serata di vittoria nel giorno di memoria di Diego con i nostri tifosi”.

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione
