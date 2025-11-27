Atalanta , Palladino:” i ragazzi mi hanno regalato una serata indienticabile”

Raffaele Palladino è felice per la vittoria della sua Atalanta e il grande esordio in Champions da allenatore: “E’ stata una notte magica. Voglio ringraziare la società per la fiducia e i ragazzi. E’ la vittoria di un grande gruppo, con enormi valori umani e tecnici – ha spiegato l’allenatore della Dea -. Meritavano una soddisfazione del genere”. “In questi giorni i giocatori hanno lavorato con grande intensità e mi hanno regalato una serata indimenticabile – ha aggiunto -. Ora dobbiamo restare umili”.

