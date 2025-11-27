I riultati del mercoledì di Champions League

Passo falsop del Liverpool , sconfitto tra le mura amiche dal PSV 4-1. Il Psg ne fa 5 al Tottenham.
Pafos-Monaco 2-2: 5′ Minamino (M), 18′ David Luiz (P), 26′ Balogun (M), 88′ aut. Salisu (M)
Copenhagen-Kairat 3-2: 26′ Dadason (C), 59′ rig. Larsson (C), 73′ Silva (C), 81′ Satpaev (K), 90′ Baybek
Sporting-Club Brugge 3-0: 24′ Quenda, 31′ Suarez, 70′ Trincao
PSG-Tottenham 5-3: 35′ Richarlison (T), 45′, 53′, 76′ rig. Vitinha (P), 50′, 72′ Kolo Muani (T), 59′ Fabian Ruiz (P), 65′ Pacho (P)
Olympiakos-Real Madrid 3-4: 8′ Ciquinho (O), 22′, 24′, 29′ rig., 59′ Mbappé (R), 52′ Taremi (O), 81′ El Kaabi (O)
Liverpool-PSV 1-4: 6′ rig. Perisic (P), 16′ Szoboszlai (L), 56′ Til (P), 73′, 91′ Driouech (P)
Eintracht-Atalanta 0-3: 60′ Lookman, 62′ Ederson, 65′ De Ketelaere
Arsenal-Bayern Monaco 3-1: 22′ Timber (A), 32′ Karl (B), 69′ Madueke (A), 77′ Martinelli (A)
Atletico Madrid-Inter 2-1: 9′ Alvarez (A), 54′ Zielinski (I), 93′ Gimenez (A)
LA CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Arsenal
|15
|5
|5
|0
|0
|14
|1
|13
|VVVVV
|2
|PSG
|12
|5
|4
|0
|1
|19
|8
|11
|VVVPV
|3
|Bayern Monaco
|12
|5
|4
|0
|1
|15
|6
|9
|VVVVP
|4
|Inter
|12
|5
|4
|0
|1
|12
|3
|9
|VVVVP
|5
|Real Madrid
|12
|5
|4
|0
|1
|12
|5
|7
|VVVPV
|6
|B. Dortmund
|10
|5
|3
|1
|1
|17
|11
|6
|NVVPV
|7
|Chelsea
|10
|5
|3
|1
|1
|12
|6
|6
|PVVNV
|8
|Sporting CP
|10
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|6
|VPVNV
|9
|Man. City
|10
|5
|3
|1
|1
|10
|5
|5
|VNVVP
|10
|Atalanta
|10
|5
|3
|1
|1
|6
|5
|1
|PVNVV
|11
|Newcastle
|9
|5
|3
|0
|2
|11
|4
|7
|PVVVP
|12
|Atletico Madrid
|9
|5
|3
|0
|2
|12
|10
|2
|PVPVV
|13
|Liverpool
|9
|5
|3
|0
|2
|10
|8
|2
|VPVVP
|14
|Galatasaray
|9
|5
|3
|0
|2
|8
|7
|1
|PVVVP
|15
|PSV
|8
|5
|2
|2
|1
|13
|8
|5
|PNVNV
|16
|Tottenham
|8
|5
|2
|2
|1
|10
|7
|3
|VNNVP
|17
|Bayer Leverkusen
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|10
|-2
|NNPVV
|18
|Barcellona
|7
|5
|2
|1
|2
|12
|10
|2
|VPVNP
|19
|Qarabag
|7
|5
|2
|1
|2
|8
|9
|-1
|VVPNP
|20
|Napoli
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|9
|-3
|PVPNV
|21
|Olympique Marsiglia
|6
|5
|2
|0
|3
|8
|6
|2
|PVPPV
|22
|Juventus
|6
|5
|1
|3
|1
|10
|10
|0
|NNPNV
|23
|Monaco
|6
|5
|1
|3
|1
|6
|8
|-2
|PNNVN
|24
|Pafos
|6
|5
|1
|3
|1
|4
|7
|-3
|NPNVN
|25
|Union Saint-Gilloise
|6
|5
|2
|0
|3
|5
|12
|-7
|VPPPV
|26
|Bruges
|4
|5
|1
|1
|3
|8
|13
|-5
|VPPNP
|27
|Athletic Bilbao
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|PPVPN
|28
|Eintracht Francoforte
|4
|5
|1
|1
|3
|7
|14
|-7
|VPPNP
|29
|Copenaghen
|4
|5
|1
|1
|3
|7
|14
|-7
|NPPPV
|30
|Benfica
|3
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|-4
|PPPPV
|31
|Slavia P.
|3
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|NPNPN
|32
|Bodø/Glimt
|2
|5
|0
|2
|3
|7
|11
|-4
|NNPPP
|33
|Olympiacos
|2
|5
|0
|2
|3
|5
|13
|-8
|NPPNP
|34
|Villarreal
|1
|5
|0
|1
|4
|2
|10
|-8
|PNPPP
|35
|Kairat
|1
|5
|0
|1
|4
|4
|14
|-10
|PPNPP
|36
|Ajax
|0
|5
|0
|0
|5
|1
|16
|-15
|PPPPP