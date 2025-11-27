Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tesnni: l’Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atalanta , Palladino:" i ragazzi mi hanno regalato una serata indienticabile"
I riultati del mercoledì di Champions League
Europa League : oggi in campo Roma e Bologna

I riultati del mercoledì di Champions League

Novembre 27, 2025
scritto daRedazione

Passo falsop del Liverpool , sconfitto tra le mura amiche dal PSV 4-1. Il Psg ne fa 5 al Tottenham.

Pafos-Monaco 2-2: 5′ Minamino (M), 18′ David Luiz (P), 26′ Balogun (M), 88′ aut. Salisu (M)

Copenhagen-Kairat 3-2: 26′ Dadason (C), 59′ rig. Larsson (C), 73′ Silva (C), 81′ Satpaev (K), 90′ Baybek

Sporting-Club Brugge 3-0: 24′ Quenda, 31′ Suarez, 70′ Trincao

PSG-Tottenham 5-3: 35′ Richarlison (T), 45′, 53′, 76′ rig. Vitinha (P), 50′, 72′ Kolo Muani (T), 59′ Fabian Ruiz (P), 65′ Pacho (P)

Olympiakos-Real Madrid 3-4: 8′ Ciquinho (O), 22′, 24′, 29′ rig., 59′ Mbappé (R), 52′ Taremi (O), 81′ El Kaabi (O)

Liverpool-PSV 1-4: 6′ rig. Perisic (P), 16′ Szoboszlai (L), 56′ Til (P), 73′, 91′ Driouech (P)

Eintracht-Atalanta 0-3: 60′ Lookman, 62′ Ederson, 65′ De Ketelaere

Arsenal-Bayern Monaco 3-1: 22′ Timber (A), 32′ Karl (B), 69′ Madueke (A), 77′ Martinelli (A)

Atletico Madrid-Inter 2-1: 9′ Alvarez (A), 54′ Zielinski (I), 93′ Gimenez (A)

LA CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Arsenal15550014113VVVVV
2PSG12540119811VVVPV
3Bayern Monaco1254011569VVVVP
4Inter1254011239VVVVP
5Real Madrid1254011257VVVPV
6B. Dortmund10531117116NVVPV
7Chelsea1053111266PVVNV
8Sporting CP1053111156VPVNV
9Man. City1053111055VNVVP
10Atalanta105311651PVNVV
11Newcastle953021147PVVVP
12Atletico Madrid9530212102PVPVV
13Liverpool953021082VPVVP
14Galatasaray95302871PVVVP
15PSV852211385PNVNV
16Tottenham852211073VNNVP
17Bayer Leverkusen85221810-2NNPVV
18Barcellona7521212102VPVNP
19Qarabag7521289-1VVPNP
20Napoli7521269-3PVPNV
21Olympique Marsiglia65203862PVPPV
22Juventus6513110100NNPNV
23Monaco6513168-2PNNVN
24Pafos6513147-3NPNVN
25Union Saint-Gilloise65203512-7VPPPV
26Bruges45113813-5VPPNP
27Athletic Bilbao4511349-5PPVPN
28Eintracht Francoforte45113714-7VPPNP
29Copenaghen45113714-7NPPPV
30Benfica3510448-4PPPPV
31Slavia P.3503228-6NPNPN
32Bodø/Glimt25023711-4NNPPP
33Olympiacos25023513-8NPPNP
34Villarreal15014210-8PNPPP
35Kairat15014414-10PPNPP
36Ajax05005116-15PPPPP
Novembre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atalanta , Palladino:" i ragazzi mi hanno regalato una serata indienticabile"

Novembre 27, 2025
Articolo successivo

Europa League : oggi in campo Roma e Bologna

Novembre 27, 2025

Recommended for You

Atalanta , Palladino:” i ragazzi mi hanno regalato una serata indienticabile”

Champions League: Atetico Madrid-Inter , le probabili formazioni

Champions League: Heintracht – Atalanta, le probabili formazioni

Napoli, McTominay:”Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol”